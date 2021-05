Dall’inizio del mese di aprile si continua a vivere “alla giornata” e i mercati continuano ad alternare continuamente la direzione. Si potrebbe intitolare il momento con “tanto rumore per nulla” perchè alla fine i prezzi rimangono “in orizzontale” e in laterale. Le preoccupazioni per il futuro sono sempre le stesse, ovvero la sostenibilità o meno dei prezzi attuali e quali effetti potrebbe avere l’inflazione sugli stessi. Quindi, ogni dato macroeconomico che viene di giorno in giorno pubblicato viene letto a conferma o meno dello scenario ipotizzato. In realtà, al momento continua a sortire effetti negativi non tanto l’inflazione quanto il suo pericolo. La nostra view, partendo da quanto ha di recente evidenziato la Federal Reserve, è che il fenomeno al momento sia transitorio e che sia ancora conveniente investire sull’azionario.

Per il breve termine invece, il rialzo dei mercati azionari internazionali sembra ripartito ma la cautela non va abbandonata.

Procediamo per gradi.

Alle chiusura della giornata di contrattazione del 21 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.431

Eurostoxx Future

4.017

Ftse Mib Future

24.755

S&P 500 Index

4.155,81.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 21 maggio.

Fino alla prima decade di agosto, fra alti e bassi fisiologici, si dovrebbe continuare a salire. La prossima rilevante data di setup scadrà il 22 giugno.

Il rialzo dei mercati azionari internazionali sembra ripartito ma la cautela non va abbandonata

Cosa attendere settimana prossima? Non è semplice effettuare una previsione attendibile, perchè gli ultimi giorni hanno dato poche indicazioni e per questo motivo si procederà day by day.

Di seguito i livelli operativi per mantenere il polso della situazione e per capire la probabile direzione di lunedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 24 maggio inferiore a 15.346.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 24 maggio inferiore a 3.990.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 24 maggio inferiore a 24.465.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 24 maggio inferiore a 4.121.

Quale operatività di trading è consigliata per lunedì?

Long in ottica intraday e Flat in ottica multidays in attesa di sviluppi.

Si procederà per step.