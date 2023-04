Il pesce d’aprile più incredibile della storia lo fece la BBC ed ingannò milioni di persone: memorabile

Nessuno sa bene dove sia nato il pesce d’aprile. Alcune interessanti teorie ne trovano l’origine già in alcuni scritti medievali. Sta di fatto che questa giornata fa ridere e riflettere milioni di persone.

C’è chi dice che l’ironia sia una delle forme più alte d’intelligenza. Riesce a mettere in discussione tutto, senza causare negatività e pessimismo. Gli scherzi, poi, potrebbero anche farci riflettere sull’attenzione con cui selezioniamo le notizie vere da quelle finte. Un aspetto tanto più vero in epoca di fake news. Insomma, gli scherzi ben fatti meritano certamente un giorno appositamente dedicato. In considerazione di questi elementi potremmo descrivere come geniale il servizio effettuato dalla BBC negli anni ’60. Così scopriamo il pesce d’aprile più incredibile della storia e da dove nasce la tradizione.

Dalla splendida cornice del lago di Lugano con amore

La BBC, l’emittente televisiva pubblica britannica, il 1° aprile 1957 trasmise ai suoi telespettatori un documentario molto particolare. Mostrava una famiglia del Canton Ticino, in Svizzera, mentre in abito tradizionale raccoglieva degli spaghetti cresciuti sugli alberi. Nel servizio si spiegava che là, similmente a ciò che avveniva in Italia, il clima invernale favorevole aveva consentito una raccolta straordinaria di spaghetti, come da vari decenni non si vedeva. A rendere più credibile il tutto, la descrizione realizzata da una voce molto autorevole nell’ambito della divulgazione scientifica. Gli spaghetti del documentario venivano raccolti, essiccati, ed amorevolmente cucinati per la famiglia. Si concludeva il servizio ricordando che per i veri amanti della pasta, non c’è nulla di più soddisfacente di poter mangiare alcuni spaghetti coltivati nel proprio giardino.

Oggi sembrerebbe folle ritenere che questo scherzo possa essere considerato credibile. Ma all’epoca in Regno Unito la cucina ed i prodotti italiani erano noti più per la fama che per la reale origine. Si trattava di un mondo lontanissimo da quello attuale. Così milioni di inglesi, poco esperti di cucina internazionale, rimasero impressionati dallo scoop. In molti chiamarono anche la redazione della BBC, chiedendo informazioni su come ottenere una pianta di spaghetti. Con notevolissimo humour, gli autori risposero con apparente serietà alle richieste, spiegando che il segreto fosse mettere una manciata di spaghetti in una lattina di sugo al pomodoro e sperare per il meglio!

Secondo alcuni l’usanza di fare scherzi il primo aprile sarebbe legata al fatto che nel Medioevo in molte città europee il nuovo anno avesse inizio il 25 marzo. In alcune città però i festeggiamenti si allungavano fino al 1° aprile, con relativi scherzi derisori di quanti invece festeggiavano il Capodanno il 1° gennaio. In effetti, nel 1508 il poeta Eloy d’Amerval faceva riferimento ad un misterioso pesce d’aprile. Celebrazioni di scherno erano anche diffuse in Inghilterra già in quell’epoca, ad ogni modo. È incredibile come la celebrazione, ad ogni modo, sia diffusa in vasti parti del mondo. Si conosce e si celebra talvolta persino in Libano ed in Iran. Insomma, ciò che conta è lo spirito di stare insieme.

La storia è comunque piena di simboli stupefacenti che ci circondano, basti pensare agli ananas scolpiti sulle facciate di molte case, così come ai motivi che spiegano perché le bottiglie di vino contengono 75 cl e non un litro o mezzo litro.