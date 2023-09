Il patrimonio e lo stipendio di Stefano De Martino, gli investimenti, il costo della villa a Posillipo e chi è la nuova fiamma dopo Belén

Stefano De Martino è un ballerino e conduttore televisivo noto anche per la sua relazione con Belén, con la quale ha avuto il figlio Santiago. Scopriamo a quanto ammonta il suo patrimonio.

La carriera televisiva di Stefano De Martino ha conosciuto una grande impennata grazie alla trasmissione Amici di Maria De Filippi. Dalla sua partecipazione al noto talent la strada è stata in discesa. Nel corso degli anni la sua fama è cresciuta sempre di più e con quella anche il suo patrimonio. Scopriamo a quanto ammonta, quale è il suo attuale stipendio e come investe i suoi soldi.

Ecco svelati il patrimonio e lo stipendio di Stefano De Martino

Secondo alcune indiscrezioni il suo patrimonio ammonterebbe circa a 1 milione di euro. Per la conduzione di Bar Stella, Made in Sud e Stasera tutto è possibile avrebbe percepito un cachet di circa 10 mila euro a puntata. Anche in questo caso, però, non abbiamo una cifra ufficiale bensì soltanto speculazioni. Quanto guadagna Stefano De Martino per una serata in discoteca come dj? Anche in questo caso il cachet sarebbe molto alto e ammonterebbe a circa 15 mila euro.

Ecco, dunque, il patrimonio e lo stipendio di Stefano De Martino.

Come invece i suoi soldi l’ex di Belén Rodriguez

Non sappiamo se il ballerino investa i suoi soldi nei mercati finanziari. Tuttavia, sappiamo per certo che ha comprato una splendida casa a Posillipo, che affaccia direttamente sul mare. Il costo sarebbe stato di 2 milioni di euro circa.

Inoltre, De Martino ha acquistato un tram storico di Napoli, che potrebbe aver pagato un minimo di 3.780 euro. Anche in questo caso non sappiamo il prezzo preciso, per il semplice fatto che il veicolo è stato comprato nel corso di un’asta. Quello che abbiamo riportato è il prezzo di partenza.

Chi è la sua nuova fiamma

Negli ultimi giorni sta facendo parlare la notizia secondo la quale Stefano De Martino avrebbe una nuova fiamma. Qualche settimana fa il ballerino è stato fotografato assieme ad una ragazza non identificata.

Da pochissimo si è venuti a conoscenza del fatto che si tratti di Martina Trivelli, con cui è stato visto a Milano. Si tratta di una ragazza originaria di Pescara, che lavora come retail specialist in un’azienda di cosmetici e ha un seguito di 16 mila followers su Instagram.

