La direzione che hanno assunto i mercati azionari nelle ultime settimane sembra quella ribassista. Al momento, tranne che assisteremo a un’inversione, la settimana inn corso è attesa con ulteriori ribassi. Si presuppone infatti, un rimbalzo fra lunedì e martedì e poi una nuova accelerazione ribassista fino a questo venerdì. Il movimento potrebbe comunque durare ancora per diversi punti percentuali e per diverse settimane. Una data rilevante viene collocata dai nostri algoritmi intorno al 19 ottobre. Poichè molti iniziano a fasciarsi la testa, ora andremo ad analizzare le nostre statistiche per capire se il lungo termine dei mercati è a rischio.

Il ciclo decennale

Per il momento anche il 2024 è in linea con il nostro modello decennale. Qualsisasi correzione ribassista non dovrebbe intaccare la tendenza di lungo termine. Atteso un forte ribasso invece, fra il 2027 e il 2028.

Dove potrebbe andare il Bitcoin euro?

La criptovaluta negli ultimi giorni si è mossa in area euro 50.000, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 35.445 e il massimo a 67.448.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso/laterale. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 49.511, segnato durante la settimana dell’1 luglio. Il suo cedimento in chiusura settimanale potrebbe proiettare i prezzi verso la media mobile a 200 settimane, attualmente passante in area 33.940. Questa è una previsione che potrà avverarsi o meno. Infatti, ci sono altri step. Un ulteriore supporto, oltre ai 49.511, è dato dalla media mobile a 400 giorni, attaulmente passante dai 43.771.

Il lungo termine dei mercati è a rischio? I livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 5 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.401

Eurostoxx Future

4.587

Ftse Mib Future

31.444

S&P500

5.186.

Il quadro grafico, come definito dai nostri modelli, è ancora ribassista. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure di questa settimana superiori a:

Dax Future

18.685

Eurostoxx Future

4.953

Ftse Mib Future

34.340

S&P500

5.591.

Fino a quando non si formerà inversione rialzista i nostri modelli calcolano i seguenti obiettivi ribassisti da raggiungere:

Dax Future

16.258 (media mobile a 200 settimane)

Eurostoxx Future

4.069 (media mobile a 200 settimane)

Ftse Mib Future

29.704 (media mobile a 400 giorni)

S&P500

5.007 (media mobile a 200 giorni) .

