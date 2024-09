Il Ftse Mib accelera al rialzo, verso quali obiettivi?

Ottima settimana per i mercati azionari mondiali. In particolare, il Ftse Mib accelera al rialzo spinto dai titoli del settore del lusso e dell’auto. Quali potrebbero essere gli obiettivi del rialzo in corso.

La panoramica sulla settimana dei mercati azionari

La settimana appena conclusa ha registrato nuovi rialzi e record storici per i principali indici di borsa globali, con il DAX tedesco, l’Ibex spagnolo, e gli indici statunitensi S&P 500 e Dow Jones che hanno toccato nuovi massimi. In Europa, l’Euro Stoxx ha guadagnato quasi il 4%, in linea con l’andamento positivo del DAX e del CAC40 francese. Anche Piazza Affari ha chiuso con segno positivo, con l’indice FTSE MIB che ha guadagnato circa il 3%, seppure con rialzi più contenuti rispetto ad altri mercati.

La settimana è iniziata con dati economici deboli, in particolare i Pmi della zona euro e l’indice Ifo tedesco, che ha mostrato un ulteriore peggioramento della fiducia delle imprese. Questi segnali di rallentamento hanno alimentato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), con molte banche d’affari, tra cui Barclays, che prevedono una riduzione di 25 punti base nella riunione del 17 ottobre. Secondo gli esperti, questo taglio sarebbe una risposta politica appropriata al cambiamento dei rischi economici, passando da preoccupazioni sull’inflazione persistente a quelle sulla stagnazione economica.

La Cina ha dominato le notizie della settimana grazie all’annuncio di una serie di misure di stimolo economico, una sorta di “bazooka” economico, che ha influenzato positivamente diversi settori europei, in particolare quello dell’automobile e del lusso, strettamente collegati alla domanda cinese. Questo clima favorevole ha permesso alle aziende del lusso italiane, come Moncler e Brunello Cucinelli, di registrare ottime performance, risultando tra i migliori titoli della settimana a Piazza Affari.

In sintesi, la settimana è stata caratterizzata da un mix di dati economici deboli e speranze di interventi delle banche centrali, mentre le misure di stimolo annunciate dalla Cina hanno risollevato alcuni settori chiave dell’economia europea.

Le migliori e le peggiori azioni della settimana

Questa settimana a Piazza Affari il settore del lusso si è distinto, grazie in particolare all’influenza positiva della Cina. I migliori titoli del listino milanese sono stati Moncler, Brunello Cucinelli e STMicroelectronics. Moncler, in particolare, ha visto un’importante novità con l’acquisto da parte del colosso francese LVMH di una quota del 10% di Double R, società controllata da Ruffini Partecipazioni Holding, che detiene il 15,8% del brand italiano di piumini. Questo accordo con Bernard Arnault ha rafforzato Moncler nel panorama del lusso.

Sul fronte opposto, il settore petrolifero ha registrato perdite significative. Saipem ed Eni hanno chiuso la settimana in rosso, influenzate dalla debolezza del prezzo del petrolio Brent, che ha registrato un calo di oltre il 4%. A peggiorare la situazione, le notizie secondo cui l’Arabia Saudita potrebbe aumentare la produzione di petrolio a partire da dicembre, allontanandosi dall’obiettivo di 100 dollari al barile, come riportato dal “Financial Times”.

Il Ftse Mib accelera al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Ottima chiusura settimanale che avvicina le quotazioni ai massimi storici. Una chiusura settimanale superiore a 35.940, poi, potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista che potrebbe portare le quotazioni oltre livelli che non vede da 20 anni.

Un segnale di debolezza potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 33.923.

