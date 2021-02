Come previsto, questo inizio anno sta mostrando un euro in difficoltà contro il dollaro, ma il resto dell’anno dovrebbe svilupparsi in maniera diversa.

Intanto il cambio euro dollaro continua a resistere alle pressioni ribassiste ma fino a quando?

Va detto che le ultime settimane hanno avuto un andamento abbastanza ondivago con continui cambi di direzione a seguito di questa o quella dichiarazione di un esponente della BCE o della Federal Reserve.

Sicuramente un punto di preoccupazione per gli europei è che un euro troppo forte potrebbe spingere l’inflazione ben oltre l’obiettivo del 2% che i banchieri europei si sono dati come obiettivo. Il cambio, quindi, è sotto controllo e questo potrebbe spiegare l’andamento contratto delle ultime settimane.

Il 26 febbraio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,2073 in ribasso dello 0,70% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso dello -0,37%.

Time frame settimanale

Dopo il recupero dell’importante livello in area 1,2069 cui abbiamo assistito nelle settimane scorse, anche alla chiusura del 26 febbraio questo supporto ha resistito alle pressioni dei ribassisti. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché si possa continuare al rialzo verso il prossimo obiettivo in area 1,279 (III obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale inferiore a 1,2068 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che, a testimonianza dell’enorme incertezza che circonda il cambio, lo Swing indicator è impostato al ribasso.

Prestare, quindi, molta attenzione prima di esporsi troppo in posizioni rialziste.

Time frame mensile

Vista la chiusura di febbraio, solo una chiusura mensile di marzo inferiore a 1,2007 metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Per il resto gli obiettivi sono quelli indicati in figura con prossima tappa in area 1,2828.