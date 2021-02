Ci siamo quasi: primavera alle porte e, con essa, cambio degli armadi. In letargo i vestiti pesanti e fuori tutto ciò che è leggero. È il momento di portare a lavare molti dei nostri capi. Ma, se, invece vogliamo fare da soli, ecco come pulire giacconi e giubbotti senza ricorrere alla lavasecco. Lavarli e trattarli bene è infatti fondamentale per farli durare e averli subito pronti e morbidi per l’inverno che verrà. Vediamo qualche suggerimento assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Utilizzare la lavatrice per i capi che lo consentono

Prima di decidere come pulire giacconi e giubbotti senza ricorrere alla lavasecco, dobbiamo guardare l’etichetta interna. Se è possibile farlo in lavatrice, ecco il procedimento per non sbagliare il lavaggio e rovinare il tessuto:

esaminiamo bene che nelle tasche non ci sia rimasto assolutamente nulla, in special modo le mascherine, che adesso teniamo dappertutto;

giriamo completamente il giubbotto e mettiamolo nell’oblò, a patto di scegliere un programma delicato, massimo a 30° e in acqua fredda;

inseriamo un detersivo possibilmente neutro, o, comunque adatto solo a capi delicati, ma senza usare l’ammorbidente;

permettiamo che la centrifuga agisca qualche minuto per eliminare i depositi di acqua nelle parti più nascoste;

stendiamo all’aria, su di una gruccia, ma non al sole e, se presente, in zona ventilata;

riponiamo nell’armadio, magari chiudendo col cellophane, solo una volta asciutto completamente.

Il lavaggio a mano tradizionale

Se abbiamo paura di rovinare il piumino o il giubbotto, sul quale abbiamo magari investito parecchi euro, allora forse è meglio procedere col lavaggio a mano:

dopo aver svuotato di tutto, inseriamolo nella vasca da bagno, piena di acqua tiepida e con il misurino del detersivo, ma pieno di bicarbonato;

lasciamolo completamente in ammollo per almeno un paio d’ore. Trattandosi della vasca, possiamo inserire più di un capo;

vuotiamo la vasca, sciacquiamo per bene e rimettiamo in ammollo con sola acqua tiepida per una mezzoretta;

stendiamo all’aperto, ma non al sole e possibilmente in una giornata con vento e poca umidità.

