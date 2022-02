Siamo entrati nel mese di febbraio e ci stiamo chiedendo se ci porterà fortuna oppure no. Per cercare di capirlo, chiediamo aiuto all’oroscopo, che potrebbe darci una bella mano.

Ci saranno tanti segni che possono sorridere a febbraio, ma oggi parliamo di quelli che, purtroppo, passeranno un mese difficile. Questi dovranno davvero resistere alla sfortuna e cercare di tenere duro fino a fine mese. Marzo, probabilmente, sarà molto meglio.

A febbraio arriva la Luna nuova. Questo, in genere, è una buona notizia per tutti i segni, perché porta con sé tanti nuovi inizi. In questo periodo c’è chi trova un nuovo amore, chi invece decide di lanciarsi in un nuovo passatempo e chi decide di tagliare totalmente i ponti con la vita passata, diventando una persona nuova.

Tuttavia, ci sono tre segni che non riusciranno ad avere un buon inizio.

I tre segni zodiacali nel mirino della Luna che passeranno un febbraio difficile

L’Ariete, il determinato primo segno dell’oroscopo, avrà alcuni problemi lavorativi e personali, dovuti al fatto che commette tanti errori. Vorrebbe, quindi, lanciarsi in un progetto professionale nuovo, ma potrebbe sbagliare il momento in cui iniziare e faticherà a far decollare la sua idea.

Scorpione e Capricorno

La Luna renderà difficile la vita anche allo Scorpione.

Vedrà tantissime persone attorno a sé che sfruttano la Luna nuova per cambiare la loro vita, ma lui non riuscirà. Avrà troppa paura di osar e quindi non raggiungerà gli obiettivi che desidera. Dovrà aspettare perlomeno il mese di marzo per riuscire a scrollarsi di dosso tutte le incertezze e finalmente prendere in mano il suo destino.

L’ultimo segno che faticherà è il Capricorno. Per lui i problemi saranno soprattutto comunicativi. Cercherà di conoscere nuove persone e magari iniziare una nuova storia romantica, ma non riuscirà a far scoccare la scintilla. Il problema, con ogni probabilità, sarà che non riuscirà a porsi nel modo giusto. Non si presenterà in maniera corretta e non riuscirà quindi a convincere nessuno di essere una persona capace ed affascinante.

Questi sono, quindi, i tre segni zodiacali nel mirino della Luna, la quale farà passare loro un mese complicato.

