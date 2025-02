I titoli tecnologici cinesi sono destinati a risollevare il morale degli investitori? Il Trio vincente del momento

Di recente non sono mancate incertezze circa l’andamento dei più noti titoli tecnologici, ma di contro alcune azioni cinesi stanno offrendo ottime performance e soprattutto interessanti opportunità per il futuro. Parliamo di Alibaba e Baidu, ma anche di GDS Holdings Limited.

Nei giorni scorsi un intervento del Presidente Xi Jinping che ha riunito il co-fondatore di Alibaba Jack Ma e altri importanti imprenditori del settore tech, ha scosso i mercati. La Cina ha lanciato un segnale importante: nonostante lo spauracchio dei dazi di Trump e alcune difficoltà interne, deve regnare la fiducia e la volontà di crescita. Così alcune azioni hanno reagito positivamente, segnando dei rialzi notevoli. In primis Alibaba e Baidu.

È il momento di cercare soddisfazioni e rendite coi titoli tecnologici cinesi? Cosa ne pensano gli esperti

Che lo si voglia o meno, l’avanzata della tecnologia sembra inarrestabile, e dunque investire in alcuni settori strategici potrebbe rappresentare un’ottima idea, soprattutto se si vuole diversificare il portafoglio. Dopo le dichiarazioni di Xi Jinping, alcune azioni cinesi sono salite ulteriormente. Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che l’Indice di Hong Kong – nonostante numerose problematiche legate alla deflazione e alla “crisi immobiliare” – che detiene numerosi titoli tecnologici, quest’anno è già cresciuto del 17%.

Per chi crede che la strategia cinese sia azzeccata, potrebbe essere interessante guardare più da vicino almeno tre titoli tecnologici. Nello specifico, parliamo di:

Gruppo Alibaba (NYSE: BABA) – il noto gigante dell’e-commerce continua a vantare utili in crescita; utilizza l’IA non solo per migliorare la vendita dei suoi prodotti ma anche tramite il suo modello linguistico avanzato di grandi dimensioni Qwen, che tra le altre cose ha superato DeepSeek in diversi test. Le azioni di Alibaba sono cresciute moltissimo quest’anno, e dunque possono rappresentare una ghiotta opzione.

– il noto gigante dell’e-commerce continua a vantare utili in crescita; utilizza l’IA non solo per migliorare la vendita dei suoi prodotti ma anche tramite il suo modello linguistico avanzato di grandi dimensioni Qwen, che tra le altre cose ha superato DeepSeek in diversi test. Le azioni di Alibaba sono cresciute moltissimo quest’anno, e dunque possono rappresentare una ghiotta opzione. Baidu (NASDAQ: BIDU) – ancora più specializza nell’IA, la società Baidu ricava la maggior parte dei suoi guadagni dal business del motore di ricerca (56%) e dal cloud computing (23%), inoltre forse non tutti sanno che è anche specializzata nel comparto dei veicoli autonomi.

Entrambe le società vantano una salute finanziaria degna di nota, e ciò offre vantaggi innegabili sul fronte degli investimenti in IA e tecnologie all’avanguardia.

GDS Holdings (NASDAQ: GDS) – si tratta di una società di data center che al momento non sembra offrire grandi performance ma secondo alcuni analisti sembra che il titolo sia troppo sottovalutato.

In ogni caso, chi desidera investire in questi titoli dovrebbe sapere che possono essere soggetti ad ampia volatilità, soprattutto per via di incognite legate alla regolamentazione delle nuove tecnologie.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.