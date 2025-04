I titoli sottovalutati sono il segreto per guadagnare ora? Eccone 4 con grandi potenziali

Valero Energy

Valero Energy (NYSE:VLO) è un’affermata realtà nel settore della raffinazione e della vendita dei carburanti per autotrazione e dei prodotti petrolchimici. Possiede un totale di quindici raffinerie negli Stati Uniti, in Canada e in Inghilterra. L’azienda sembrerebbe mantenere una certa stabilità perché la maggior parte degli stabilimenti ha sede americana e, dunque, non risentirebbe in maniera catastrofica dell’effetto dei dazi.

Valero è attualmente sottovalutata a 108,20 dollari, con una stima di fair value pari a 148,16 dollari. Il rialzo, dunque, potrebbe essere notevole. Un altro elemento utile agli investitori è il rendimento da dividendo del 4,30%, che offrirebbe un valido guadagno nei momenti di incertezza economica.

2. Comcast

Comcast (NASDAQ:CMCSA) è una società attiva nell’ambito dei media e della tecnologia ed è famosa per le attività televisive via cavo, Internet a banda larga e le pubblicità. Anche questo titolo non sarebbe particolarmente sensibile alle dinamiche economiche perché fornisce servizi in prevalenza su scala nazionale.

Sottovalutato a 33,58 dollari, rispetto alla stima fair value di 49,07 dollari, Comcast potrebbe garantire flussi di cassa capaci di resistere alle attuali avversità. I futuri investitori, inoltre, potrebbero beneficiare del rendimento dei dividendi del 4,02%.

3. Apollo Global Management

Apollo Global Management (NYSE:APO) è una società di investimento specializzata nella gestione di asset alternativi e nell’acquisto di titoli in sofferenza che coinvolgono infrastrutture e ristrutturazioni aziendali. Attualmente è una delle principali realtà della gestione patrimoniale. Poiché i flussi di investimento sembrerebbero dirigersi verso nuovi mercati, l’esperienza di Apollo Global Management potrebbe essere un vantaggio.

Attualmente valutata a 123,25 dollari, ha una stima di fair value di 147,50 dollari. Essendo abituata ad agire in contesti di mercato molto complicati e instabili, la società potrebbe positivamente sorprendere gli azionisti.

4. GE Healthcare Technologies

GE HealthCare Technologies (NASDAQ:GEHC) sviluppa e produce strumentazione di diagnostica e informatica sanitaria (come macchinari per risonanza magnetica e per il monitoraggio dei pazienti) per le strutture mediche e ospedaliere di tutto il mondo. Ha la base delle proprie attività negli Stati Uniti d’America e, nonostante si serva di componenti importate per la produzione, la forte presenza nazionale è un fattore che riduce il rischio economico.

In generale, il settore sanitario dovrebbe resistere maggiormente alla crisi finanziaria, perché le apparecchiature mediche sono un bene imprescindibile e, dunque, la loro domanda rimane elevata. GE HealthCare Technologies è scambiata a 62,05 dollari, mentre la stima di fair value di 81,89 dollari.