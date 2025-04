I titoli anti recessione esistono, e sono sotto il nostro naso: chi l’avrebbe mai detto?

Gli investitori possono puntare ancora su asset sicuri? Ne abbiamo trovati due, erano proprio lì ad attenderci, e c’entra Warren Buffet.

Oggi la domanda più imperante è cosa fare dopo il caos Dazi innescato da Trump. Le Borse sono crollate in tutto il mondo e adesso ogni Paese sta reagendo con tutti i mezzi possibili per evitare catastrofi. Naturalmente, anche per i trader è un momento molto difficile, soprattutto per chi ha un portafoglio poco diversificato. L’unica certezza è che non bisogna farsi prendere dal panico e vendere, quantomeno secondo Warren Buffet.

Aveva ragione lui ancora una volta (sì, è Warren Buffet)

Le mosse di investimento intraprese dal 2024 dal noto investitore sembrano oggi palesemente efficaci, eppure in pochi avrebbero immaginato uno shock finanziario di così ampia portata innescato molto velocemente. Ma Warren Buffet da sempre afferma che i mercati sono sopravvalutati e da sempre avverte gli investitori che il mercato rialzista porta inevitabilmente a uno stop, prima o poi.

E in effetti così è stato. Le strategie di Warren Buffet gli hanno permesso di ammortizzare il crollo di capitalizzazione di numerose società. Infatti la maggior parte della liquidità della Berkshire è costituita da buoni del Tesoro a breve termine, che hanno lo scopo di offrire un alto livello di liquidità ideale soprattutto nei momenti di tempesta. In una lettera inviata a febbraio ai suoi investitori, Buffet ha dato un segnale molto forte:

Gli azionisti della Berkshire possono stare tranquilli che investiremo sempre una parte sostanziale del loro denaro in azioni, per lo più azioni americane, anche se molte di queste avranno operazioni internazionali di rilievo. La Berkshire non preferirà mai la proprietà di attività equivalenti a liquidità alla proprietà di buone aziende, siano esse controllate o possedute solo in parte

Ma oltre che per i suoi acquisti, Buffet ha sorpreso soprattutto per le azioni che ha venduto. Basti pensare a Apple e ad altri titoli tecnologici, che avevano raggiunto picchi altissimi a dicembre scorso ma che poi sono crollati sostanzialmente per due motivi: uno è la possibile bolla IA e l’altro è che comunque adesso, coi Dazi e le ritorsioni della Cina, sarà molto più costoso per dette società importare le materie prime necessarie.

Se esistono titoli capaci di superare ogni crisi, sono quelli della Berkshire Hathaway

Volendo credere che Warren Buffet sia davvero il genio degli investimenti che tutti dicono, possiamo agire in due modi: o acquistare i titoli che sceglie (e vendere quelli che vende) oppure andare direttamente alla fonte e acquistare le azioni di Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) e Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) al momento hanno subito un calo, ma bisogna ricordare che la società d’investimenti ha una capitalizzazione di 1,1 trilione di dollari. Le azioni su cui investe Buffet sono scelte proprio per offrire buone performance anche in tempo di recessioni o crisi. Molte aziende su cui punta appartengono al settore ferroviario, assicurazioni ed energia. La logica è alquanto semplice a pensarci bene: i cittadini anche in un momento difficile devono pur sempre pagare l’assicurazione auto o le bollette, o acquistare beni di consumo ciclici.

Non dobbiamo dimenticare poi che Berkshire può contare su una liquidità imponente: 334 miliardi di dollari in contanti e titoli del Tesoro nel suo bilancio che generano miliardi di dollari di interessi ogni trimestre, e danno alla società la possibilità di sfruttare i cali dei prezzi delle azioni per investire.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.