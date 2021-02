Tutti vogliamo essere simpatici quando parliamo. Alla maggior parte delle persone, infatti, piace farsi notare e catturare l’attenzione degli altri. E non c’è nulla di meglio che farlo guadagnando le risate di chi ci sta intorno! L’ironia, però, non è un dono che ha chiunque. Si tratta di una caratteristica che appartiene a pochi e che è praticamente impossibile da acquisire.

Ma, allo stesso tempo, ci si può attrezzare, usando un accento e delle frasi che possono renderci divertenti. E l’accento che fa ridere tutti (in senso positivo, s’intende), è forse quello di Roma. Perciò, vediamo i modi di dire romani più simpatici che renderanno divertente qualsiasi persona mentre parla.

Buttamola ‘ncaciara

Questa frase viene usata davvero spessissimo dai giovani romani. Si tratta di un modo di dire che viene spesso utilizzato in situazioni di confusione. Infatti, significa voler far perdere i punti cruciali e fondamentali di un discorso. Può essere usata quando si cambia argomento, o quando si inizia a investire l’interlocutore di un milione di parole per distrarlo. Per esempio, uno studente che viene interrogato e non è preparato, proverà a buttarla ‘ncaciara!

Cocci

Questa è un’espressione utilissima per salvarci dall’imbarazzo. I più maldestri, infatti, sapranno bene quanto possa mettere a disagio il rompere un piatto o un bicchiere. Ma, per evitare di creare una situazione tesa, quando si rompe qualcosa basterà urlare “cocci”, come fanno tutti a Roma. Chiunque si metterà a ridere, dimenticando la figuraccia.

Quello je spiccia casa

Arriviamo al nostro ultimo modo di dire. “Spicciare casa” è davvero colloquiale come termine e si usa soprattutto tra i giovanissimi. Indica una persona che non può reggere il confronto con un’altra. Per esempio, i fan di Vasco direbbero che Ligabue “je spiccia casa”. Nel senso che non è alla sua altezza e mai lo sarà. E lo stesso farebbero quelli di Ligabue nei confronti del Blasco! In una conversazione con degli amici, quindi, quando si vuole indicare che si stima più una persona che un’altra, potremo usare questo termine!

Dunque, ecco i modi di dire romani più simpatici che renderanno divertente qualsiasi persona mentre parla!

