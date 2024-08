I mercati continueranno al rialzo? Focus su Stellantis

I mercati potrebbero aver già archiviato il ribasso fra luglio e agosto, e ora sembrerebbero orientati a una nuova fase rialzista fino al 19 ottobre. Da oggi in poi, i mercati continueranno al rialzo. Vedremo cosa accadrà fino a domani. Infatti, il 23 agosto viene ritenuta una data importante dai nostri algoritmi.

Dove potrebbero andare le azioni Stellantis?

“L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, come riporato dalla Reuters, visiterà Detroit per sviluppare una strategia volta a risolvere i problemi delle operazioni in Nord America, regione fondamentale per il gruppo. Durante la visita, incontrerà i manager per definire una strategia entro la fine della settimana. Stellantis ha registrato un calo del 40% dell’utile operativo nel primo semestre, principalmente a causa delle scarse prestazioni in Nord America. Tavares ha ammesso di non aver agito abbastanza rapidamente per affrontare i problemi, tra cui l’eccessivo aumento dei prezzi e l’accumulo di scorte. L’azienda ha già avviato tagli ai costi, inclusi licenziamenti negli Stati Uniti. La situazione ha generato tensioni con il sindacato United Auto Workers, che minaccia scioperi, e ha portato a una causa da parte degli azionisti per presunte frodi legate alle prestazioni aziendali.”

Lettura dei grafici con indicatori dell’analisi tecnica classica e nostri calcoli di probabilità

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 14,86 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 13,692 e il massimo a 25,60. I prezzi, dopo aver toccato il minimo annuale (in questo punto passa il POC dello scorso anno) nella settimana del 12 agosto, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato al ribasso/laterale. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato dal minimo annuale. Al rialzo, solo un pronto recupero di 19,29 (massimo segnato il 18 luglio) in chiusura settimanale potrebbe far iniziare a tornare il sereno e spingere nuovamente nel medio lungo termine i prezzi verso i massimi annuali ed oltre.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Stellantis?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Accumulate con target a 21,07 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 43% circa.

I mercati continueranno al rialzo? I livelli grafici per mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del giorno 21 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.533

Eurostoxx Future

4.906

Ftse Mib Future

33.455

S&P500

5.620,84.

Dopo il ritracciamento di martedì, i prezzi sembrerebbero orientati nuovamente al rialzo. Come stiamo ripetendo da giorni, i nostri algoritmi per questa settimana, danno importanza alla chiusura di seduta di domani. Continuazione della tendenza rialzista quindi, se essa sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

17.730

Eurostoxx Future

4.675

Ftse Mib Future

31.905

S&P500

5.321.

Vedreno cosa accadrà nei prossimi giorni. Ricordiamo che i nostri calcoli ci fanno ritenere che la data del 19 ottobre potrebbe rappresentare un cluster rilevante di prezzo e tempo. Si fomrerà un minimo o un massimo? E cosa potrebbe accadere poi fino a Natale?

