Durante i mercati toro come quello attuale spesso, negli annali dal 1898 ad oggi, abbiamo visto che per i motivi più disprati sono partiti forti ritracciamenti per poi ristabilire in poco tempo la tendenza principale. Da più parti, si iniziano a levare voci di inversione di lungo termine. Al momento, i nostri modelli, basati su calcoli di probabilità e sull’analisi delle serie storiche, ci fanno dire che non si ravvisano gli estremi per pensare ad un ribasso di lungo termine. Nei giorni scorsi, i mercati azionari hanno raggiunto importanti supporti, vedreno da ora in poi cosa accadrà.

I livelli di lungo termine da attenzionare

Secondo l’analisi tecnica classica, ci sono determinati livelli di supporto sui grafici che se superati potrebbero far partire forti correzioni dei prezzi. I mercati dall’ottobre del 2022 erano saliti di oltre il 50%, da quelli di ottobre del 2023, di circa il 25%. Una correzione del 10% di media come quella attuale viene catalogata come ritracciamento. Quali sono i livelli che invece potrebbero impensierire e far cambiare le carte in tavola?

I nostri modelli indicano i seguenti livelli:

Dax Future

15.322

Eurostoxx Future

4.030

Ftse Mib Future

26.866

S&P500

4.103.

Questi sono i minimi toccati nell’ottobre del 2023.

I mercati azionari hanno raggiunto importanti supporti: cosa potrebbe accadere ora? Come mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del giorno 6 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.449

Eurostoxx Future

4.600

Ftse Mib Future

31.256

S&P500

5.240.

Il quadro grafico, come definito dai nostri modelli, non ha ancora subito variaizoni ed è ancora ribassista. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure di questa settimana superiori a:

Dax Future

18.685

Eurostoxx Future

4.953

Ftse Mib Future

34.340

S&P500

5.591.

Per il momento, i nostri modelli continuano a proiettare i seguenti obiettivi ribassisti da raggiungere:

Dax Future

16.258 (media mobile a 200 settimane)

Eurostoxx Future

4.069 (media mobile a 200 settimane)

Ftse Mib Future

29.704 (media mobile a 400 giorni)

S&P500

5.007 (media mobile a 200 giorni) .

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

