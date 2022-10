I luoghi più belli da visitare in autunno durante le giornate del FAI 2022

Il prossimo weekend, sabato 15 e domenica 16 ottobre, tornano le giornate del FAI, il consueto appuntamento d’autunno con le bellezze artistiche e culturali del nostro Paese. 700 luoghi in 350 località italiane apriranno i battenti ai visitatori per mostrare un patrimonio ricchissimo ma sconosciuto, perché inaccessibile al pubblico. Mostreranno i loro tesori segreti in esclusiva per il Fondo Ambiente Italiano e solo nelle giornate indicate. Un appuntamento davvero imperdibile che toccherà tutte le regioni italiane.

Per partecipare alle giornate del FAI bisogna prenotare sul sito dedicato, dove si troveranno tutte le informazioni sulle modalità da seguire e l’elenco completo dei luoghi ad apertura straordinaria. Per le visite si suggerisce un contributo libero, ma non obbligatorio, a partire dai 3 euro. Andiamo allora a scoprire insieme alcuni tra i luoghi più belli da visitare in autunno.

Cosa vedere in Lombardia

A Milano, guidati dai volontari, sarà possibile visitare Palazzo Diotti, sede della Prefettura. Situato a due passi da Piazza San Babila, in via Monforte, l’elegante palazzo appartenne a una ricca famiglia milanese, quella dei Diotti appunto, che ne iniziarono la costruzione nel 1782. Nel 1803 i Diotti lo cedettero in seguito a un dissesto finanziario e divenne edificio pubblico e sede di vari Governi. Oggi ospita i capi di Stato in visita.

Sobrio all’esterno, il palazzo è sontuoso all’interno, come nelle sale affrescate da Andrea Appiani. Durante la visita sarà possibile visitare il giardino all’inglese, gli ampi scaloni e i saloni di rappresentanza. Tra gli altri, il Salone delle Colonne e la Camera di Mussolini.

Cosa vedere nel Lazio

A Roma, invece, si possono visitare le Corsie Sistine. Costruite per volontà di Papa Sisto IV della Rovere, si trovano all’interno del complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia, considerato il più antico d’Europa. Situate a poca distanza da San Pietro, offrono ai visitatori lo spettacolo di oltre mille metri quadrati di affreschi recentemente restaurati.

Le Corsie, progettate da architetti illustri come Andrea Bregno e Baccio Pontelli, sono un interessante esempio di edilizia civile rinascimentale. Gli affreschi, realizzati da artisti della scuola umbro-romana, raccontano la vita del tempo e i momenti più significativi dell’esistenza del Papa. Realizzati in modo da essere visibili ai malati, ne curavano l’anima con la loro bellezza.

I luoghi più belli da visitare in autunno in apertura straordinaria

All’interno dell’immenso patrimonio culturale italiano potremo visitare non solo musei e siti archeologici, ma anche luoghi che il FAI ha definito “eccentrici”, perché sono espressione della cultura nel senso più largo del termine.

A Torino, ad esempio, sarà aperto al pubblico il modernissimo Campus Einaudi dell’Università degli Studi di Torino. Inaugurato nel 2012, è nato da un progetto dell’archistar inglese Norman Forster. La CNN lo ha inserito tra i 10 edifici più spettacolari al Mondo anche per la perfetta integrazione con l’ambiente circostante.

A Sassari aprirà le sue porte ai visitatori l’ex carcere di San Sebastiano. Con la sua struttura particolare che si snoda intorno a una rotonda centrale, riproduce il modello organizzativo del Panopticon. Dalla rotonda partono sei bracci in cui si trovano le celle dei detenuti. La particolare conformazione della struttura permetteva il controllo costante dei carcerati da parte anche di un’unica persona.

