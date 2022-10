Il 2022, almeno fino a ora, non è stato molto brillante per le azioni Tamburi Investment Partners. In termini di performance, infatti, il titolo si colloca nella parte bassa della classifica davanti a titoli importanti come Azimut ed ancora quali Illimity Bank. Andiamo, quindi, a studiare i livelli di trading per il breve termine sul titolo Tamburi Investment Partners. Prima, però, uno sguardo all’analisi fondamentale.

I punti di forza e di debolezza secondo l’analisi fondamentale

I punti di forza:

l’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti;

l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile;

la maggior parte degli analisti che si occupano del titolo sono molto positivi e hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Interessante è la dispersione tra le diverse previsioni che si mantiene a circa il 6%.

Ed ancora, i punti di debolezza:

le previsioni sull’evoluzione del fatturato suggeriscono una crescita debole nel corso dei prossimi anni;

come percentuale del fatturato, e senza considerare stanziamenti e ammortamenti, l’azienda ha margini relativamente ridotti;

la società ha una situazione finanziaria non molto solida con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso;

Con un rapporto prezzo/utili previsto di 34,8 e 32,37 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati;

il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale;

la società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente;

le stime dei vari analisti che seguono il caso non vanno tutte nella stessa direzione. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all’attività oppure opinioni divergenti;

storicamente, il gruppo ha spesso generato guadagni al di sotto delle aspettative del consensus.

I livelli di trading per il breve termine sul titolo Tamburi Investment Partners: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 18 ottobre a 6,96 euro, in rialzo dell’1,75% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 7,08 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 7,49 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 6,67 euro potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista. In questo caso il titolo potrebbe ritornare sotto area 6,2 euro aggiornando i minimi annuali.