I grafici dei listini azionari continuano a disegnare minimi e massimi crescenti. Elezioni USA e conseguenze

Ci avviciniamo alle elezioni americane e queste avranno un forte impatto sull’economia globale e sui mercati finanziari. Cosa accadrà? Nei prossimi paragrafi andremo a leggere la view di alcuni addetti ai lavori.

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 15 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

19.647

Eurostoxx Future

4.977

Ftse Mib Future

34.440

S&P500

5.815,03.

Per il momento i grafici dei listini azionari continuano a disegnare minimi e massimi crescenti. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Una vittoria democratica, invece, sarebbe un proseguimento delle attuali politiche, con una minore volatilità per gli investitori. Le politiche di Harris si concentrerebbero sul sostegno alle classi medie e lavoratrici, ma anche su alcune misure che potrebbero avere effetti negativi sull’azionario statunitense, come l’aumento delle tasse sulle società. Infine, un possibile scenario di elezione contestata, con una vittoria risicata da parte dei democratici, rappresenterebbe un forte rischio di instabilità politica, accentuando la volatilità sui mercati finanziari. In sintesi, le elezioni avranno un impatto significativo sull’economia e sui mercati, con diverse ripercussioni a seconda dell’esito finale.

D’altra parte, una presidenza repubblicana con un Congresso diviso potrebbe portare a una crescita stagnante ma relativamente prevedibile, a condizioni di inflazione in aumento e a politiche commerciali sotto l’influenza di Donald Trump. Questo scenario potrebbe risultare più positivo per le azioni statunitensi, a causa dell’estensione dei tagli fiscali.

Una vittoria repubblicana, in particolare, è vista come molto destabilizzante. Essa porterebbe a politiche di immigrazione più severe e a potenziali dazi doganali elevati, il che potrebbe alimentare l’inflazione e minacciare la crescita economica non solo degli Stati Uniti, ma anche a livello globale. Potrebbe infatti causare un aumento dei tassi di interesse e rendere difficile per la Federal Reserve gestire i livelli di inflazione. Anche se le politiche fiscali repubblicane potrebbero avvantaggiare alcune aziende statunitensi, l’impatto negativo sulle economie partner renderebbe questo scenario poco favorevole.

La nomina di Kamala Harris come candidata democratica ha intensificato l’incertezza sulla prossima presidenza degli Stati Uniti, in un contesto politico sempre più polarizzato. Gli elettori si troveranno di fronte a due programmi contrapposti, ognuno con possibili ripercussioni economiche e politiche molto diverse. Gli scenari futuri delle elezioni americane dipendono principalmente da due fattori: il partito vincente e la composizione del Congresso. È emerso che uno scenario di governo totale, dove un partito controlla sia la presidenza che il Congresso, è meno probabile rispetto a un governo diviso.

L’imminente scadenza delle disposizioni del Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) del 2017 crea preoccupazioni per un possibile “burrone fiscale” previsto per la fine del 2025. A prescindere dall’esito delle elezioni presidenziali e del controllo del Congresso, il nuovo governo dovrà affrontare questioni fiscali urgenti. I repubblicani desiderano rendere permanenti i tagli fiscali, mentre i democratici puntano ad aumentare le tasse per coloro che guadagnano oltre 400.000 dollari. Questi conflitti evidenziano le differenze fondamentali tra i due partiti riguardo alla politica fiscale.

Un’altra questione critica nel panorama delle politiche fiscali è l’effetto degli incentivi al risparmio previdenziale. Nel 2020, le agevolazioni fiscali per le pensioni hanno comportato una perdita di entrate federali di 168 miliardi di dollari. In caso di controllo congressuale da parte dei democratici, potrebbero emergere proposte per aumentare l’aliquota dell’imposta sul reddito netto da investimento e tassare le plusvalenze a lungo termine come reddito ordinario. Al contrario, i repubblicani potrebbero volere una riduzione dell’imposta sulle società e tassazioni su sovvenzioni universitarie.

In un contesto più ampio, il deficit fiscale è un tema di rilevanza particolare per gli Stati Uniti, essendo il dollaro la valuta di riserva globale. Si prevede che molti deficit continueranno ai livelli attuali, indipendentemente dall’esito delle elezioni, ma le differenze politiche potrebbero influenzare le traiettorie future. Un governo repubblicano potrebbe cercare di bilanciare minori imposte con una crescita economica maggiore, portando a tassi di interesse più elevati. Inversamente, un’amministrazione democratica potrebbe adottare misure più restrittive fiscali, portando a una crescita economica più lenta.

Da un punto di vista dei mercati obbligazionari, i cambiamenti fiscali attesi potrebbero causare variazioni nei rendimenti. Un governo diviso potrebbe essere il miglior scenario per i mercati, mentre un governo a maggioranza assoluta tende a generare deficit più elevati. I mercati obbligazionari potrebbero quindi risentire di ulteriori pressioni, con un possibile aumento dei rendimenti in seguito a una nostra previsione di allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Gli investimenti a tasso fisso, come l’high yield e gli asset cartolarizzati, risultano promettenti in questo contesto. Infine, si prevede che i risultati delle elezioni influenzeranno anche i mercati delle obbligazioni municipali, a seconda del controllo partitico in relazione al settore sanitario e all’istruzione superiore.