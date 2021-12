Si sta avvicinando il momento in cui dovremo scegliere il panettone per le feste. Questo dolce è una vera tradizione nel nostro Paese, il vero protagonista di questo periodo dell’anno.

Oltre alla diatriba del “con o senza canditi”, un altro punto che scatena differenti opinioni è la modalità di produzione del panettone stesso. È per questo motivo che molte persone decidono di acquistare il panettone direttamente al supermercato, mentre altre optano per acquistare il cosiddetto “panettone artigianale”.

Attenzione alle etichette

Il problema, però, è che ormai sono moltissime le etichette che riportano la dicitura “panettone tradizionale”. Come fidarsi, quindi, e come scegliere il panettone migliore in mezzo a mille prodotti apparentemente simili? Per rispondere a queste domande, abbiamo stilato una lista di caratteristiche a cui fare attenzione. Non facciamoci fregare.

È questo il miglior panettone artigianale da mangiare nelle feste per un brindisi davvero indimenticabile

Partiamo dicendo che, chi non ama i canditi e l’uvetta, da oggi non dovrà più disperarsi. Esiste, infatti, un’altra ricetta, davvero squisita, che metterà d’accordo tutti i palati. Si tratta della ricetta della torta panettone, che sta davvero spopolando per quanto è deliziosa.

Se, invece, volessimo ripercorrere la tradizione e il nostro obiettivo fosse quello di acquistare un panettone artigianale, ecco cosa dovremmo controllare.

Attenzione alla scadenza

Quando un prodotto è fresco e non contiene conservanti, potrà durare 20-25 giorni al massimo, non di più. Alcuni maestri pasticceri dicono, inoltre, che il modo migliore per gustarlo sia quello di aspettare almeno un paio di giorni dalla produzione.

Il motivo è che, dopo qualche giorno, il panettone avrà assorbito i vari aromi, e le essenze, degli ingredienti e dei canditi e sarà nettamente più gustoso. In questo senso, ne gioverà anche il profumo del panettone, che inebrierà la casa appena inizieremo a tagliare la prima fetta.

Il colore dell’impasto

Questo dettaglio, purtroppo, potremo notarlo solo una volta aperto il panettone.

Gli esperti dicono che il colore del perfetto panettone artigianale deve essere a metà strada tra il bianco e il giallo carico. Un colore troppo vivace, infatti, potrebbe indicare la presenza di coloranti, mentre un colore troppo chiaro segnalerebbe l’assenza di uova, o burro.

L’alveolatura e i canditi

In un panettone artigianale fatto a regola d’arte, l’alveolatura deve essere omogenea, uniforme. La crosta, inoltre, non dovrebbe staccarsi facilmente, ma rimanere ben attaccata al resto del panettone.

In più, forse in pochi sanno che le dimensioni dei canditi sono sinonimo del valore artigianale del prodotto. I canditi artigianali, infatti, sono più grandi rispetto a quelli che siamo abituati a vedere in commercio e, solitamente, sono anche molto più profumati e gustosi.

Ecco perché dobbiamo cercare un panettone con queste caratteristiche. Infatti, è questo il miglior panettone artigianale da mangiare nelle feste per un brindisi davvero indimenticabile.