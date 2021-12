Il 2022 sta arrivando e porterà fortuna a qualcuno e guai a qualcun altro. Per capirci qualcosa di più possiamo chiedere consiglio all’oroscopo, che saprà darci qualche indicazione utile.

Saranno molti i segni zodiacali fortunati l’anno prossimo, per fortuna, ma ce ne sono alcuni in particolare che se la passeranno davvero bene. Oggi scopriremo cosa succederà loro nel prossimo anno. Ecco, quindi, i 3 fortunatissimi segni zodiacali investiti da fortuna, amore e soldi nel 2022.

Ecco quali sono

Iniziamo con l’Ariete, il determinato primo segno dell’oroscopo. L’Ariete deciderà di diventare la migliore versione di sé stesso, scegliendo una strada che sia autenticamente sua. Deciderà, quindi, di lanciarsi in nuovi progetti personali e professionali e grazie a questi crescerà moltissimo. Diventerà una persona migliore, più soddisfatta della sua vita.

Dovrà affrontare qualche difficoltà professionale ad inizio anno, ma dopo un po’ di gavetta tutto si risolverà per il meglio. In maniera simile, la vita amorosa sarà un po’ carente nei primi quattro o cinque mesi dell’anno, ma poi arriverà un’estate davvero calda per l’Ariete.

Il secondo segno fortunato è il Toro. Ad inizio anno si troverà molto ispirato e creativo dal punto di vista professionale e si lancerà in nuovi e profittevoli progetti. Poi, però, ci sarà un rallentamento, probabilmente a partire da maggio. In questo stesso periodo la fortuna bacerà questo segno sotto il profilo personale.

Il Toro avrà una nuova mentalità, più vincente, per quanto riguarda i suoi rapporti personali. Allontanerà le persone che l’hanno fatto soffrire e capirà chi davvero conta per lui. Questa nuova mentalità porterà al rinsaldarsi dei rapporti di amicizia e probabilmente anche alla nascita di un nuovo amore.

Concludiamo con il terzo segno fortunato, ovvero il Gemelli. Questo segno diventerà molto più indipendente dal punto di vista finanziario e personale e per questo farà grandi cose. Inizierà ad avere passioni nuove, viaggerà, acquisterà un sacco di libri e biglietti per concerti. Insomma, crescerà personalmente.

I suoi orizzonti si apriranno e diventerà una persona nuova. Ciò si rifletterà positivamente sulla carriera, che potrebbe cambiare se non è allineata alle nuove ambizioni del Gemelli. Inoltre, potrebbe anche portare alla fine di una relazione che non funzionava e all’inizio di un’altra molto più fortunata e felice.

