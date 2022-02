Conto alla rovescia per il primo weekend di febbraio, pronto a regalare sorprese. Abbiamo scoperto che il Capricorno sarà in cima alla hit dei segni più fortunati, subito seguito da Ariete, Gemelli e Sagittario.

Un weekend fortunato grazie a Venere, Marte e Mercurio, un tris di pianeti da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Ecco Venere, Marte e Mercurio nel segno del Capricorno

In arrivo un fine settimana semplicemente fantastico per i nati Capricorno. La situazione è rosea in amore per i single e per chi è in fase di conoscenza. In questi casi le scelte risulteranno vincenti. Marte nel segno permette di essere lottatori e seducenti, piegando anche le resistenze dei cuori più difficili.

Cielo positivo anche sul fronte professionale, caratterizzato da tanta concretezza e solidità. I tempi sono giusti per agire e passare a realizzare i progetti del nuovo anno.

Grazie a Venere, Marte e Mercurio è in arrivo un fine settimana al top per Capricorno e altri 3 segni zodiacali

Con la Luna in transito sabato e domenica nel segno, si prospetta un bel fine settimana per i nati dell’Ariete. Allegri, simpatici e frizzanti, tutto sarà vissuto all’insegna della leggerezza, dell’allegria e del buon umore.

Buono il lavoro e le attività professionali, ma ancora meglio andranno i rapporti con gli amici, il partner, figli e famiglia. L’occasione ideale per riunire i propri cari e preparare, ad esempio, una pasta al forno saporita, economica e originale e godere dei piaceri della tavola e delle persone più care.

Magico weekend anche per gli amici Gemelli, specie nella giornata di sabato. Grazie a una super Luna in Ariete, i nativi del segno risulteranno grintosi, decisi e pragmatici come mai. La fortuna si farà sentire anche a livello di intuizioni: tante, originali e vincenti!

La voglia di muoversi, di uscire, di visitare nuovi posti si farà sentire soprattutto domenica. L’occasione è propizia per riunire la famiglia e organizzare una piccola gita.

Per chi invece non avrà la possibilità di muoversi, gli astri consigliano di dedicarsi alla cura della casa. Un guardaroba da sistemare, una dispensa da svuotare o qualche piccola riparazione da fare, è tempo di agire. Al riguardo, e per tutti i segni dello zodiaco, ecco i 7 Bonus casa da sfruttare nel 2022 invece di pensare a comprarne una nuova.

Giorni al top anche per Sagittario

Grazie al favore della Luna in Ariete, sono previste due giornate al top nel campo dei sentimenti per gli amici Sagittario. Sia sabato che domenica, infatti, si farà sentire l’influenza della Luna in questo segno di fuoco. La situazione è propizia se si vuole fare colpo su qualcuno oppure per organizzare una gita fuori porta con il partner.

La protezione degli astri, infine, si farà sentire in altre due direzioni. Primo, nella risoluzione a proprio vantaggio di situazioni economiche ancora pendenti. Secondo, nell’ambito della famiglia, dei figli e del partner. I pianeti consigliano di evitare sterili discussioni che potrebbero solo rubare tempo e serenità.

