La pasta al forno è un must molto apprezzato a tavola per diversi motivi. Anzitutto chi cucina che ha la comodità di non dover approntare tutto all’ultimo momento. Inoltre è in genere molto apprezzata dai commensali vista la bontà della preparazione.

Oggi suggeriremo ai nostri Lettori una versione che, con poche varianti, consentirà di preparare una pasta al forno saporita e originale.

Scegliamo in primis un formato di pasta come i rigatoni, che mantengono alla perfezione durante la cottura al forno. Invece per preparare la coppola di Garibaldi, un timballo di pasta foderato di prosciutto cotto, preferiamo le tagliatelle all’uovo o i bucatini.

Ancora, un altro ingrediente non sempre utilizzato per la pasta al forno sono le uova sode. Successivamente andiamo a cercare gli altri ingredienti più o meno tradizionali. Inoltre suggeriamo di aggiungere dell’origano e del timo, che daranno quel tocco in più.

La preparazione risulterà originale e anche abbastanza veloce ed economica. Se preparata per 5 persone, per esempio, ne verrà fuori un ottimo rapporto tra la spesa sostenuta e il piacere della buona tavola.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

500 gr di rigatoni (circa 0,98 euro);

500 ml di passata di pomodoro (orientativamente 1,50 euro);

4 salsicce (intorno ai 4 euro). Servono solo 3 salsicce, invece, per i gustosi spaghetti alla scorreggiona;

300 gr di scamorza (circa 4 euro);

80 gr di grana padano grattugiato (anche 1 euro);

1 cipolla;

origano e timo q.b.;

olio evo e sale q.b.

Accanto ad ogni ingrediente abbiamo aggiunto l’indicazione del costo medio. Sommandoli, si nota che la spesa della preparazione rientra tra quelle economiche.

Pasta al forno saporita e originale con pochi euro per una domenica coi fiocchi tra familiari e amici

Prepariamo un trito di cipolla e versiamolo in una pentola con qualche cucchiaio di olio evo ben caldo. Togliamo la pelle delle salsicce e versiamo la carne nel soffritto. A questo punto aggiungiamo la passata di pomodoro e lasciamo cuocere per circa 15 minuti.

Nel frattempo prepariamo le uova sode, che sgusceremo una volta pronte e raffreddate e taglieremo a piccoli tocchetti.

Facciamo cuocere in acqua bollente salata i rigatoni, avendo cura di scolarli a circa metà cottura. Intanto accendiamo il forno in modalità ventilata a 190 gradi e tagliamo a pezzetti la scamorza.

È tempo di cuocere la nostra pasta al forno

Ora siamo pronti per scolare la pasta. Condiamola in una pirofila con il sugo di pomodori e la polpa di salsicce, aggiungiamo i tocchetti di scamorza, il grana padano grattugiato, le uova sode. Infine chiudiamo con l’origano e il timo. Mescoliamo bene il tutto e cospargiamo ancora con un po’ di formaggio.

A questo punto siamo pronti ad infornare per circa 20 minuti.

Serviamo la pasta al forno ancora fumante. Gustiamola con un bicchiere di Aglianico del Molise DOC dal colore rosso rubino, dai sentori di amarena sotto spirito, liquirizia e vaniglia, secco e morbido.

