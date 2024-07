Giornate decisive fino al 16 agosto per i mercati azionari. Dove potrebbero andare le azioni ENEL?

Proprio ieri si scriveva che la sensazione era che il rialzo potesse continuare e che il momento poteva essere cruciale. Queste sono giornate decisive fino al 16 agosto per i mercati azionari. Cosa accadrà da ora in poi?

La view di Ebury sulla BCE

Ieri la BCE ha mantenuto invariati i tassi di interesse e non ha fornito indicazioni chiare sulle decisioni future. La Presidente Lagarde ha ribadito che l’inflazione nell’area euro rimane elevata e sopra il target previsto anche per l’anno prossimo. L’economia dell’Eurozona crescerà nel secondo trimestre, ma a un ritmo più lento rispetto al primo trimestre.

Lagarde non ha specificato la tempistica per ulteriori tagli dei tassi, affermando che la decisione verrà presa a settembre. È probabile che la BCE effettuerà altri due tagli dei tassi quest’anno, con possibili riduzioni a settembre e dicembre, in linea con i recenti dati sull’inflazione. I mercati non hanno ancora completamente previsto questa ipotesi, quindi un allentamento della politica monetaria potrebbe causare un leggero calo dell’euro.

Come e dove investire nei prossimi mesi? La view di Nuveen

Con la stagione degli utili del secondo trimestre in corso, gli investitori stanno osservando se la crescita degli utili potrà spingere ulteriormente il mercato azionario statunitense. Gli analisti prevedono una crescita degli utili per azione (EPS) del 9,3% per l’S&P 500 rispetto all’anno precedente e un aumento dell’11,2% per l’intero 2024, con un ulteriore incremento al 15,2% nel 2025. Questo ottimismo è sostenuto dalla stabilità economica e dal calo dell’inflazione, che potrebbe portare a un taglio dei tassi da parte della FED a settembre. Tuttavia, permangono preoccupazioni legate a questioni geopolitiche, alla debolezza dei consumi e a un possibile rallentamento degli investimenti in Intelligenza Artificiale.

Nel mercato azionario USA, i “Magnifici Sette” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla) hanno trainato la maggior parte del rialzo dell’S&P 500, lasciando circa il 40% dell’indice in territorio negativo. Gli investitori potrebbero cercare valore in settori meno performanti (rotazione settoriale) come i materiali e l’healthcare, che mostrano valutazioni interessanti e potenziale di ripresa. Nel settore dei materiali, si prevede una crescita negativa degli utili nel secondo trimestre, seguita da un rimbalzo nella seconda metà del 2024. Nel settore healthcare, i sottosettori delle tecnologie mediche e del managed care sono favoriti, con aspettative di miglioramento degli utili operativi e riduzione dei tassi di utilizzo nel prossimo futuro.

Dove potrebbero andare le azioni ENEL?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 6,82 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 5,664 e il massimo a 6,93. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo e questo lascia presupporre un’ulteriore accelerazione rialzista verso area 7 euro. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 6,254, segnato durante la settimana del 17 giugno. Il cedimento di questo livello non vedrebbe supporti rilevanti fino alla media mobile a 200 settimane che attualmente transita in area 5,6831.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Buy con target a 7,557 euro.

Giornate decisive fino al 16 agosto per i mercati azionari: la tendenza di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 18 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.493

Eurostoxx Future

4.903

Ftse Mib Future

34.529

S&P500

5.588,2.

Lo stato grafico rimane invariato ma sull’Europa si affollano divergenze rialziste che lasciano ben sperare.La tendenza settimanale al momento è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far invece fermare la tendenza rialzista a Wall Street? Chiusure della settimana inferiori a:

S&P500

5.560.

