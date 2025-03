Giornata da dimenticare per le Borse europee, con Piazza Affari a -0,95% e la crisi inarrestabile dei titoli bancari. Profondo rosso per gli indici statunitensi; a Wall Street la performance peggiore è quella del settore tecnologico

Si conclude in rosso la prima seduta della settimana, per Piazza Affari e le piazze finanziarie europee. Alle ore 17:35, il FTSEMib segna -0,95% a 38.225,82 punti. Negativo anche il FTSE Italia All Share che perde lo 0,95% a 40.446,84 punti; il FTSE Italia Mid Cap chiude con -0,89% a 49.666,12 punti e il FTSE Italia Star con -1,24% a 44.810,95 punti.

Spicca il notevole ribasso dei titoli bancari, con Monte dei Paschi di Siena, la peggiore della giornata, (-4,52% a 6,888 euro), FinecoBank (-4,37% a 18,26 euro), UniCredit (-3,32% a 51,59 euro) e BPER Banca (-3,24% a 7,348 euro). Bene, invece, le utilities, con Enel che balza a +2,24% a 6,94 euro.

Lo spread BTP-BUND si è confermato a 106 punti (-0,75%). Non brillano neanche le principali piazze europee, con il DAX che fa i conti con una perdita dell’1,75% a 22.607,15 punti e il FTSE100 con -0,93% a 8.599,43 punti.

La crisi non accenna ad allontanarsi da Wall Street. Alla stessa ora, il Dow Jones era sotto dell’1,43% a 42.187,61 punti, mentre l’S&P500 segnava -2,42% a 5.630,40 punti. Ma il dato peggiore è quello del Nasdaq che registrava -3,90% a 17.494,99 punti. A picco i titoli del settore tecnologico, con Apple che segnava una perdita del 5,20% e NVIDA a -5,55%. Il record a ribasso della giornata era di Tesla, con -8,97% a 239,11 dollari.