Giorgia Soleri e gli altri vip con fibromialgia, ecco i sintomi più comuni

Giorgia Soleri ne dà comunicazione ai suoi followers via social. Condivide la diagnosi della fibromialgia che si aggiunge all’endometriosi di cui soffre da tempo. Così a 26 anni l’influencer e scrittrice ha a che fare con tale patologia.

Di solito le prime avvisaglie si ravvisano con un dolore diffuso e costante che riguarda un po’ tutto il corpo e la muscolatura. Tale sintomo diventa più acuto quando si preme su alcuni punti specifici del proprio fisico, i cosiddetti punti sensibili.

Per giungere alla diagnosi occorre che questo dolore si protragga per almeno tre mesi e riguardi almeno 11 dei 18 punti sensibili. Altri segnali sono i disturbi del sonno e una generale stanchezza che si ravvisa soprattutto la mattina al risveglio. Ovviamente, la diagnosi non può essere eseguita in autonomia. Occorre sempre considerare l’associazione dei sintomi a eventuali malattie preesistenti e affidarsi al proprio medico di riferimento.

Il problema in realtà riguarda diversi famosi. Giorgia Soleri e gli altri vip con fibromialgia sono Asia Argento, Morgan Freeman ma anche Lady Gaga, Sinead O’Connor (cantautrice irlandese) e lo sportivo Vincenzo Montella. Quest’ultimo pare proprio a causa della fibromialgia lascia l’attività di calciatore.

Asia Argento lo comunica nel 2014 quando posta una foto in cui ha tra le mani un libro sulla sua malattia che pare le dia realmente filo da torcere. L’attore Freeman, allo stesso modo, parla più volte di questo dolore «straziante» che, nel suo caso, tocca in particolare una delle due braccia.

La famosissima Lady Gaga invece addirittura deve sospendere diversi concerti per fronteggiare il «dolore che non si vede», come si dice spesso della malattia. La cantante O’Connor, invece, a partire dagli anni 2000 decide addirittura di sospendere per un tempo indefinito le sue esibizioni. Nel suo caso la stampa più volte parla di una sorta di mini-pensionamento per la dipartita dalla scena pubblica e dei concerti dal vivo.

Quel che comporterà la malattia per Giorgia Soleri lo vedremo nel tempo. La giovanissima già soffre di endometriosi e da tempo è paladina dei diritti delle donne e lotta per sensibilizzare le istituzioni verso i problemi di salute più diffusi tra il gentil sesso. Come appunto le sue due patologie ad oggi diagnosticate.

