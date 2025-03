Futuro ricco per Prysmian, tra espansione internazionale, nuove sfide e aumento dei dividendi: ecco il Piano 2025-2028

Prysmian ha presentato il Piano Strategico 2025-2028, che mostra l’intenzione del gruppo di proseguire il momento d’oro ed espandersi sempre di più. Nel periodo considerato, l’obiettivo primario è l’incremento della redditività, tramite la crescita organica e inorganica.

Come ha sottolineato l’Amministratore Delegato Massimo Battaini, il trend al rialzo della società è sostenuto dall’aumento della domanda di energia e dalla digitalizzazione del settore. I nuovi dati sono arrivati a poca distanza dall’ufficialità dell’acquisizione negli USA di Channel, che porterà 150 milioni di euro di margini e potenzierà il business.

Tutti i numeri del Piano Strategico 2025-2028, tra consolidamento ed espansione

Il punto di forza di Prysmian continuerà a essere la generazione di cassa. Nel dettaglio, si stima che il free cash flow raggiungerà, entro il 2028, un livello tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro. In generale, le previsioni indicano un valore complessivo di 5 miliardi di euro di free cash flow cumulato.

È prevista una crescita del 12,2% dell’adjusted EBITDA, che passerebbe dai 1.927 milioni di euro del 2024 a un valore compreso tra 2,95 miliardi e 3,15 miliardi di euro del 2028.

Il gruppo ha intenzione di espandere la sua forza grazie alle soluzioni ad alta e media tensione, predisponendo servizi di monitoraggio per assicurare una rete più smart e resistente. A tal fine, è previsto un investimento di 245 milioni negli USA per rafforzare la linea di cavi di media tensione.

Per quanto riguarda la digitalizzazione, invece, Prysmian mira a sfruttare l’acquisizione di Channell per aumentare la produzione di cavi e la fornitura di soluzioni integrate e mettere in atto un piano d’investimenti di circa 330 miliardi fino al 2030.

Dividendi più ricchi per gli azionisti Prysmiam e riduzione dell’indebitamento

L’aumento della redditività avrà benefici anche per gli azionisti. Dei 5 miliardi di free cash flow generato, la società riserverebbe 1,1 miliardi agli investitori, sotto forma di dividendi. In particolare, il dividendo per azione distribuito agli interessati aumenterà di circa il 12% annuo rispetto al 2024.

Allo stesso tempo, Prysmian ha comunicato di voler proseguire per la strada della riduzione del livello di indebitamento, per raggiungere un rapporto debito netto/adjusted EBITDA tra 1 e 1,5 volte. Per tale motivo, circa 1,3 miliardi di euro dei flussi di cassa generati nel triennio 2025-2028 verranno destinati al taglio del debito.

Dal 2027, infine, 2,6 miliardi di euro dei flussi di cassa generati verranno usati per accrescere il ritorno di cassa per gli azionisti.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.