FTSE MIB batte nuovi record, apertura ancora in rialzo: 38.472,92 punti a +0,38%

Ieri il FTSE MIB ha sfiorato 40mila punti, chiudendo con una minima variazione; alle ore 15:39 l’indice segnava 38.327,72 punti. Lo spread è sceso ai minimi storici, assestandosi sotto i 105 punti, non accadeva dal 2021. Sotto i riflettori le Banche, Leonardo, Fincantieri e Juventus.

Stamani alle ore 9:01 il Ftse Mib segnava 38.472,92 punti, con un +0,38%. Alle ore 9:05 bene Telecom (+1,68%), Leonardo (+1,49%) e Stellantis (+0,91%). Juventus FC segna un +1,52%, Fincantieri +1,33%.

Bene anche gli altri indici: Ftse All Share sempre alle 9:05 apre a 40.763,80 +0,34%; Ftse Mid Cap apre a 51.095,92 +0,03%; Ftse Small Cap a 29.292,66 +0,17%; Pir Pmi All a 27.265,22 +0,05% e Pir Mid-Small cap a 28.483,29 +0,05%; lieve flessione negativa solo per Ftse Star che segna 47.230,61 -0,02%.