Foulard di seta o bandana di cotone? Poco importa, è questo il nuovo trend dell’estate da copiare

In seta, in cotone, leopardati o super costosi e sofisticati come quelli di Hermes. Il foulard è il nuovo trend che piace proprio a tutte, giovanissime e over 50!

Con queste temperature infernali il solo pensiero di mettere una sciarpina sembra da pazzi. Eppure, ti sarà capitato di vedere in giro delle stupende signore e ragazze con questi foulard al collo. Colorati e vivaci, i foulard e le bandane stanno rivivendo un grande ritorno. Dai più classici come quelli stile biker ai più eleganti come quelli di Gucci ed Hermes. Ma come indossarlo anche quando fa così caldo e soprattutto perché fa la differenza?

Foulard di seta o bandana di cotone, accessorio chic che ripara dal caldo

Il foulard è un grande classico molto amato dalle donne di tutte le epoche. Impossibile non pensare alle donne del dopo guerra col capo coperto pronte a rivoluzionare il mondo con le gonne corte. Un piccolo accessorio che ti permette di coprirti quando c’è una leggera brezza e ripararti dal sole cocente estivo. Che sia in cotone o seta, il foulard o la bandana riescono a dare carattere a qualsiasi look. Vuoi mettere una canotta bianca e un jeans ma ti sembra troppo da casa? Aggiungi un foulard e vedrai che sembrerai uscita dall’ultima passerella di uno stilista famoso. Ti serve una cintura per i pantaloni ma quelle classiche con la fibbia in metallo ti sembrano banali? Usa un foulard colorato e tutto l’outfit diventerà subito più chic e sensuale. Anche se ai piedi hai dei semplici sandali bassi super comodi quando fa così caldo.

Indossali così per stupire tutti

Se vuoi mantenere la testa fresca anche sotto il sole cocente, indossa un foulard di seta sui capelli. Puoi scegliere una trama a fantasia o anche monocolore da abbinare ai tuoi look. Avvolgi il foulard intorno al capo e legalo all’altezza del collo come se fosse uno chignon. L’effetto elegante e chic con una camicia di lino è presto fatto, anche con 40° gradi all’ombra.

Altrimenti puoi usare quelli più corti, sia in seta che in cotone, per coprire l’elastico dei capelli. Lega i capelli in una coda e poi giraci intorno il foulard, fai un nodo o un fiocco a tuo piacere. Anche con un look casual come jeans e top corto vedrai che differenza.

Quindi, foulard di seta o bandana di cotone, sta a te scegliere il tuo preferito. La garanzia è che con questo accessorio lascerai tutti senza parole. Se indossarlo in testa o addosso non fa per te, ricordati sempre che puoi legarlo alla borsa. Se lo attorcigli intorno ai manici avrai una bag sofisticata e di lusso in poche mosse.