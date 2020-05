Quale il limite consentito per ordinare un bonifico all’indirizzo di un creditore? Esiste un importo massimo per il trasferimento di denaro per mezzo di un bonifico bancario? Nelle seguenti righe cercheremo di sciogliere un interrogativo che spesso attanaglia i numerosi contribuenti che effettuano bonifici a vario titolo.

I vantaggi del bonifico

Quando si impone la necessità di un pagamento, molto spesso il bonifico è tra le modalità preferite dai risparmiatori. Le ragioni sono molteplici: si pone come uno strumento di pagamento sicuro ed affidabile; inoltre, esso consente la tracciabilità della transazione effettuata e questo va a tutto vantaggio di ciascun contribuente che desideri non avere problemi con il Fisco.

C’è da dire che il bonifico è assai utile quando risulta necessaria una prova documentale circa l’esecuzione di una prestazione. Immaginiamo, ad esempio, una causa in cui si debba dimostrare di aver corrisposto tutti i pagamenti dovuti al creditore. Il bonifico rappresenta la giusta prova atta a sciogliere ogni possibile accusa contraria.

Cosa accade se ordino un’operazione tramite versamento di contanti

Ciò detto, è possibile domandarsi fino a quale somma si può effettuare un bonifico? Conformemente a quanto stabilito dal nuovo Decreto fiscale 2020, il limite per i pagamenti in contanti oggi e fino alla fine di giugno 2020, sarà di 3 mila euro. Successivamente, la soglia si abbasserà di mille euro in meno fino a raggiungere i 1.000 euro nel 2022. Fatte salve queste premesse, è lecito domandarsi se per effettuare un bonifico tramite versamento in contanti si imponga la somma prevista dalla suddetta legge? In realtà, il limite non si pone anche per il bonifico che, di fatto, resta un mezzo tracciabile. Al più, in questi casi, si evidenzierebbe la questione relativa alla più o meno dichiarata provenienza del contante versato per il bonifico. Ma questo è altro argomento.

Cosa accade se ordino un bonifico tramite il servizio di home banking

Restiamo ancora un attimo sulla questione: fino a quale somma si può effettuare un bonifico? Ebbene, anche nel caso in cui il bonifico venga eseguito da un conto ad un altro, non esiste un limite di denaro bonificabile. Questo vuol dire che l’ordinante può inviare qualsiasi somma al beneficiario, purché giustificata. L’unica limitazione esistente potrebbe riguardare i servizi di sicurezza che offrono alcune banche. Ad esempio, gli istituti pongono delle restrizioni giornaliere sugli importi bonificabili, sul prelievo di contanti e su altre operazioni. Ciò viene pensato per la tutela e la sicurezza dei soldi del correntista tutelati da eventuali attacchi informatici.