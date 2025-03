Fino a 300€ di dividendi mensili con queste società, chi ha detto che il Mercato Usa non rende più?

Gli investimenti passivi su società che pagano dividenti cresce sempre più di popolarità, e ci sono decine di titoli su cui puntare.

La vera domanda è: perché investire in azioni che staccano le cedole trimestralmente quando possiamo scegliere titoli che pagano mensilmente? Ecco che, in questa seconda ipotesi, Nasdaq e Nyse ci offrono numerose opzioni. Abbiamo scovato 2 società che possono regalare rendite mensili anche fino a 300€, con una media tra l’11% e il 14%.

Vuoi dividendi mensili come se non ci fosse un domani? Ecco 2 titoli da prendere in considerazione

I Mercati stanno attraversando un momento storico molto particolare; dal punto di vista ottimistico potrebbero essere definiti “dinamici”, ma se guardiamo all’aspetto più preoccupante potremmo pensare al caos più totale. In Europa si spinge per tornare a investire “tra le mura di casa”, ma per chi desidera scommettere ancora sulla dinamicità nella sua accezione positiva dei titoli statunitensi, ecco un’idea (anzi 2) per ampliare il portafoglio.

Il primo titolo appartiene a una categoria un po’ sfortunata poiché gli investitori non la amano particolarmente; siamo nel comparto REIT.

AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) – al momento in cui scriviamo le sue azioni sono quotate a circa 10 dollari, in lieve calo – si tratta di un titolo che è molto suscettibile ai rialzi degli interessi, quindi in questo particolare momento potrebbe rappresentare un bel rischio. È anche vero, però, che le prospettive circa un taglio dei tassi da parte della Fed sono abbastanza concrete e in più questo fondo comune di investimento immobiliare ipotecario offre un rendimento da dividendo del 14% , una percentuale molto attrattiva.

Di contro, chi vuole scommettere sul fatto che i tassi d'interesse verranno rialzati, o comunque vuole puntare su una società che può ripararsi da questo tipo di oscillazioni, può sicuramente dare un'occhiata al titolo PennantPark Floating Rate Capital (NYSE: PFLT) – la società investe principalmente in debito di società di medie dimensioni, con un'attenzione particolare che ha permesso di evitare esposizione ad aziende inadempienti. Sebbene la politica della Fed sia tendenzialmente a ribasso, PennantPark può continuare a riempire il suo portafoglio con prestiti ad alto rendimento. La redditività media negli ultimi 6 mesi è stata del 10,6%.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.