Finalmente un metodo efficace per eliminare l’odore dai barattoli in vetro e un consiglio per pulire i coperchi

I barattoli di vetro sono una grande risorsa. Sono riutilizzabili mille volte, riciclabili al 100%, preferibili a plastica e altri materiali per la conservazione di cibi o altro, materia prima per lavori di decoupage. Succede sempre però che, anche se lavati in lavastoviglie e ad alte temperature, i contenitori di vetro conservino un odore sgradevole. È un problema soprattutto se si intendesse utilizzare i barattoli in vetro per conservare altro cibo in dispensa o in frigo. Come fare quindi?

Finalmente un metodo efficace per eliminare l’odore dai barattoli in vetro e in più un consiglio per pulire i coperchi

Il classico detersivo per i piatti insieme all’acqua calda non è sufficiente per pulire adeguatamente questi contenitori in vetro ed eliminare gli odori sgradevoli. Poco efficaci allo scopo anche i soliti rimedi naturali, come l’aceto bianco e sale grosso, oppure con i fondi di caffè e il classico bicarbonato. Quando siamo sicuri di aver eliminato il problema, i cattivi odori infatti tornano. Un buon sistema per eliminare dall’interno dei barattoli in vetro l’odore del cibo precedentemente contenuto (conserve, marmellate, sughi, ecc.) è riempirli con una soluzione di 5 grammi di senape in polvere e un litro e mezzo d’acqua. Lasciare riposare tutta la notte e poi risciacquare. Niente più cattivi odori.

Il consiglio per la pulizia del coperchio

Anche il coperchio può trattenere i cattivi odori. Il consiglio è mettere in ammollo il tappo in una soluzione in parti uguali di acqua e aceto di vino per un paio di ore e lasciarlo poi asciugare alla diretta esposizione dei raggi solari.

Se si intende riutilizzare il barattolo e il coperchio per un uso alimentare è consigliabile, per una questione di igiene, comprare coperchi nuovi, sono molto economici e facilmente riciclabili, se in alluminio.

