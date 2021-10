Ci sono tantissimi film che hanno cambiato la storia del cinema. Se non si è persone esperte, è difficile conoscere tutti i più grandi capolavori di questa arte. Tra film storici e altri più recenti, c’è davvero il rischio di perdersi nei meandri del cinema.

Soprattutto chi è abbonato a qualche servizio streaming si troverà di fronte a una scelta incredibile. Per questa ragione è importante seguire qualche consiglio per orientarsi meglio e trascorrere tante serate in compagnia di film bellissimi.

Oggi ne consigliamo ben tre, appartenenti a una trilogia imperdibile e che ha avuto un impatto colossale. Infatti, finalmente possiamo vedere in streaming la trilogia che ha sconvolto il Mondo, andiamo a scoprire di quale si tratta.

Il grande regista

Oggi consigliamo di vedere i tre film di “Batman” diretti da Christopher Nolan. I loro titoli sono “Batman Begins”, “Il cavaliere oscuro” e “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”.

Batman è un personaggio estremamente popolare, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Tanti registi hanno provato a narrare le sue gesta, ogni volta proponendo una visione diversa del personaggio e del suo mondo. Quello che ha avuto più successo di tutti è stato probabilmente Christopher Nolan, che ha dato una grande lezione di cinema al Mondo.

I suoi “Batman” raccontano storie più mature, con personaggi più complessi rispetto ai soliti film di supereroi. Nolan riesce a utilizzare questo personaggio per narrare qualcosa di diverso, più profondo e significativo.

Finalmente possiamo vedere in streaming la trilogia che ha sconvolto il Mondo

La grande qualità della trilogia si riflette sulla scelta del cast. Batman è interpretato da Christian Bale, grandissimo attore che ha vinto moltissimi premi. Il maggiordomo Alfred è Michael Caine, leggendario attore dalla carriera lunghissima. E poi ci sono Gary Oldman, Morgan Freeman e molti altri.

Forse il personaggio più famoso di tutta la trilogia è, però, Joker, interpretato in maniera magistrale dal compianto Heath Ledger. Per questa interpretazione Ledger ha vinto un Oscar postumo e milioni di persone ricordano questo Joker come uno dei più grandi personaggi di sempre.

Poiché si tratta una trilogia particolare, può allontanare parte del pubblico, che magari preferirebbe qualcosa di più leggero come film di supereroi. Ma chi invece vorrà approfondire la conoscenza dell’opera di Nolan si troverà di fronte a qualcosa di davvero indimenticabile. Ci aspettano grandi emozioni, regalate da uno dei registi più visionari di quest’epoca. Ed anche se non amiamo i supereroi dovremmo dare una possibilità a questo Batman, che è attualmente disponibile su Prime Video.