Festa della donna: conservare la mimosa recisa bella e fresca per molti giorni? Devi solo aggiungerne qualche goccia del vaso

La mimosa è un fiore delicato che appassisce molto velocemente. Ma ti spiego cosa fare per far durare a lungo il classico mazzetto. Ecco qualche trucchetto facilissimo da mettere in pratica in questi giorni della Festa della donna.

Con il suo colore giallo acceso, la fioritura della pianta di mimosa, ci ricorda che la primavera è ormai alle porte. L’albero fiorisce da gennaio a marzo (anche se dipende dalla zona di coltivazione), regalandoci delle piccole palline raggruppate in grappoli: morbide, decorative e profumate.

L’albero è molto diffuso nel nostro Paese e cresce anche spontaneamente.

Non è difficile trovare la mimosa nei giardini italiani, soprattutto in quelle zone dove il clima è molto mite. Anche perché l’albero teme il freddo e le gelate. Per evitare problemi con la fioritura posizioniamolo in un luogo particolarmente soleggiato.

Festa della donna: ti spiego perché regalare questo fiore

Sappiamo tutti che i rametti di mimosa sono il simbolo della Giornata Internazionale della Donna.

La scelta di questa pianta è stata fortemente voluta dall’Unione donne italiane. Ma ti sei mai chiesto il perché?

La fioritura della mimosa avviene proprio in concomitanza dell’8 marzo. Parliamo di una pianta molto economica e che cresce copiosa anche spontaneamente. Quindi facile da reperire e adatta a tutte le tasche.

Inoltre, secondo il linguaggio dei fiori, la mimosa esprime forza, autonomia e libertà. Tutte caratteristiche che rappresentano la donna e che si sposano benissimo con il significato della festa.

Conservare la mimosa recisa bella e fresca per tanti giorni? Ecco cosa devi fare

La mimosa è un fiore molto delicato che, una volta reciso, non dura a lungo.

Ma se ne hai ricevuto un bel mazzo da amici e parenti, allora ecco alcuni consigli per evitare che deperisca in poco tempo.

Prima di riporre i rametti in un vaso, eliminiamo le foglie che si trovano più in basso. Questo per evitare che a contatto con l’acqua marciscano.

Gli esperti vivaisti consigliano, poi, di versare nell’acqua qualche goccia di limone. L’acidità di questo agrume aiuterà la mimosa a vivere più a lungo.

Riponiamo il vaso lontano dalle fonti di calore ma in un ambiente molto luminoso, fresco e umido.

Conservare la mimosa recisa bella e fresca per tanti giorni? Ecco un altro trucchetto che pochi conoscono.

Dovrai solo aggiungere un po’ di zucchero all’acqua. Questo alimento avrebbe la capacità di assicurare ai fiori il giusto nutrimento, assicurandogli una vita più lunga. Ma ricordiamo di cambiare regolarmente l’acqua.

Come essiccarle facilmente

Possiamo conservare le mimose per molto tempo, anche essiccandole. Saranno molto utili per abbellire la casa.

Ma come fare?

Avvolgiamo i rametti nella carta di giornale e leghiamoli con uno spago.

Sistemiamo le mimose in un posto buio ma ventilato e appendiamole a testa in giù, utilizzando una molletta da bucato.

Dopo circa un mese, il mazzetto sarà completamente essiccato. Ora è il momento di spruzzare dell’abbondante lacca per capelli, per evitare che le infiorescenze cadano.

Se abbiamo solo un piccolo rametto, possiamo anche essiccarlo chiudendolo in un libro. Per evitare di macchiare le pagine utilizziamo della carta da cucina.