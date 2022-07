Il caldo rovente si fa sentire da capo a piedi e quindi via libera a canotte smanicate e sandali di mille fogge diverse.

Del resto, facendo due calcoli, sandali e infradito sono i modelli di scarpa generalmente più menzionati nel corso di questa stagione.

Le infradito sono l’irrinunciabile must che ci accompagna durante le giornate in spiaggia e in più sostituiscono le pantofole in casa.

I sandali, invece, abbandonano finalmente i colori scuri e i materiali più difficili come pelle o vernice per diventare leggeri e colorati.

Ma l’universo di calzature estive comprende in realtà altre grandi protagoniste, molto comode oltre che facili da abbinare con abiti eleganti o pantaloni sportivi.

Si tratta delle espadrillas, che mettono allegria e fanno vacanza solo a pronunciarne il nome.

Si proclamano estremamente versatili tanto nelle loro diverse declinazioni quanto appunto rispetto all’abbinamento con questo o quell’outfit.

Scopriamo quindi insieme qualche look tutto da copiare per essere sempre comode e anche al passo con le tendenze.

Partiamo da un look casual e sbarazzino, perfetto per l’estate in città ma che non trova ostacoli nemmeno al mare.

Basterà indossare uno chemisier della lunghezza desiderata, ricordando di rimarcare il punto vita con una cintura in cuoio o stoffa.

Ai piedi, un paio di espadrillas versione slingback saranno il tocco chic che nessuno si aspetta.

Rimanendo in tema vestiti, facciamo attenzione a scegliere delle espadrillas neutre con zeppa con l’abito bianco in sangallo o con maniche a sbuffo.

Le espadrillas multicolor, con zeppa o meno, risultano invece direttamente proporzionali agli abiti estivi vitaminici e sgargianti.

Nel caso del caftano, poi, meglio puntare sui modelli flat e ragionare sugli abbinamenti cromatici.

Facili da abbinare con abiti eleganti o pantaloni sportivi queste scarpe comodissime sono l’accessorio da non perdere quest’estate

Passiamo ora a qualche look sportivo e grintoso, ma non per questo meno seducente.

Le espadrillas vestono perfettamente anche accostate ad una jumpsuit, a patto di preferire i modelli con cinturini e in tonalità vistose come oro o argento.

Che dire, infine, dell’abbinamento con i jeans?

Proviamo a giocare sul richiamo hippie anni Settanta, privilegiando i jeans a zampa, in denim chiaro o scuro a seconda dell’occasione.

Completiamo l’outfit con una blusa a fiori e delle espadrillas con zeppa in corda: saremo pronte per l’ufficio, ma anche per un aperitivo tra amici.

Lettura consigliata

Ecco quali sandali, ballerine, sneakers o scarpe basse scegliere per essere comode e alla moda a luglio e agosto