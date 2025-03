Eutelsat batte Starlink, triplica in Borsa con un +120%, Piazza Affari segue l’onda positiva e volano i Titoli della Difesa, è il momento di investire?

Le ultime decisioni europee circa il riarmo animano le Borse e l’ultimo rally in ordine cronologico riguarda l’Eutelsat, la società ritenuta ormai alternativa a Starlink. Le sue azioni sono triplicate di valore nell’arco di soli 3 giorni, con una crescita da record. La capitalizzazione è salita a 3,7 miliardi di euro. Il titolo è passato da 1,2 euro a 7,8 euro, il livello più alto da novembre 2022. Ma adesso c’è un ritorno al segno negativo, è il momento di acquistare?

A seguito delle preoccupazioni circa l’accesso dell’Ucraina a Starlink, fondamentale per il mantenimento delle comunicazioni militari, hanno risvegliato un grande interesse da parte degli investitori sul concorrente europeo, Eutelsat. Nel 2023 la società si è fusa con la britannica OneWeb (concorrente diretta di Starlink), e oggi Eutelsat controlla l’unica costellazione operativa a copertura globale, oltre a quella di Elon Musk.

Eutelsat supporta già le comunicazioni governative e istituzionali in Ucraina ma di recente ha dichiarato a Reuters di “poter rappresentare un’alternativa per determinate applicazioni governative e di difesa“.

È adesso, il momento per acquistare le azioni Eutelsat?

Al momento in cui scriviamo, in cui i Mercati sussultano ad ogni dichiarazione che arriva da ogni fronte politico, le azioni Eutelsat stanno scendendo. Dopo il rally e il record dei giorni scorsi, i titoli ETL segnano un -11.34% e il trend potrebbe mantenersi ribassista fintanto che gli investitori decidano di acquistarli prevedendo un’esponenziale crescita nel breve futuro. Da ricordare infatti che Eutelsat ha portato a termine con successo il primo esperimento al mondo di connessione di rete non terrestre 5G utilizzando i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) di OneWeb.

La rete satellitare di OneWeb è meno di un decimo rispetto a Starlink e nonostante il rally di questi giorni il titolo è ancora scambiato al di sotto dei livelli del 2022, quando Eutelsat e OneWeb hanno effettuato la fusione.

In linea generale, tutti i titoli azionari europei legati alla difesa e al riarmo hanno visto grandi impennate, proprio a causa degli annunci da parte della Germania di voler avviare una spesa massiccia “per contrastare la drammatica sospensione degli aiuti militari all’Ucraina da parte del presidente Donald Trump“.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.