Il coronavirus ha avuto effetti positivi e negativi. Esselunga ha un sorriso a metà per le vendite semestrali. L’azienda ha presentato i dati da gennaio a giugno 2020. Le vendite registrate sono per 4,061 miliardi di euro. La crescita è dello 0,9% rispetto allo stesso semestre di un anno. Esselunga a marzo ha svoltato dal punto di vista societario. I figli del primo matrimonio del compianto Bernando Caprotti sono stati liquidati. Maria, figlia di secondo letto ha dovuto prendere le retini in mano dell’azienda in toto e affrontare anche la dura crisi economica per la pandemia.

Il primo semestre dell’anno è stato difficile. L’azienda ha dovuto in poco tempo rivedere tutto il business plan per tutelare la salute e la sicurezza dei clienti e della forza lavoro. Tra l’incertezza generale la strategia è quella di mantenere la continuità operativa. I soci hanno fatto ingenti investimenti economici, circa 13 milioni senza contare donazioni e aiuti alle comunità schiacciate sotto dalla pandemia del coronavirus.

Gli effetti del coronavirus

Il periodo del lockdown ha pesato sul fatturato. La linea dei bar e delle profumerie ha chiuso i battenti per due mesi, mentre la saracinesca è restata aperta solo per la catena alimentare. In diverse condizioni la crescita di Esselunga sarebbe stata dell’1,9%. Il lockdown ha tenuto chiusi in casa il 50% dei clienti.

I numeri

Il margine operativo lordo adjusted è di 395,9 milioni, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019. Per calcolare il margine operativo lordo sono stati presi in considerazione anche i costi straordinari per l’emergenza sanitaria Covid-19. Nei sei mesi trascorsi gli investimenti totali sono stati 126,8 milioni. A fronte di ciò la Posizione finanziaria netta adjusted è positiva.

I prezzi

Esselunga nonostante i prezzi a scaffale abbiano registrato un’inflazione dell’1,7% è riuscita a tenersi di tre punti percentuali sotto la media del mercato. Il gruppo ha erogato sconti per oltre 675 milioni di euro facendo la felicità dei clienti. Mantenere il livello di convenienza in questo periodo di crisi non è semplice ma comunque Esselunga ha un sorriso a metà per le vendite semestrali.