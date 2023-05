Avere un lavoro oggi è il sogno di tanti giovani e meno giovani. La disoccupazione era un problema e resta tale vista la crisi economica di oggi. Avere un lavoro statale è un sogno ancora di più. E lo è da sempre. Tanti vedono nel posto statale maggiore sicurezza rispetto al settore privato. Senza voler entrare nel merito delle ragioni di questa considerazione, giusta o sbagliata che sia, oggi parliamo di lavoro nelle Forze dell’Ordine.

Perché quando si parla di lavoro statale parlare di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza per esempio è assolutamente obbligatorio. Ma come si fa ad entrare nelle Forze dell’Ordine? Una domanda che molti si pongono questa. E forse adesso la risposta è più semplice grazie all’inventiva e al coraggio di giovani imprenditori italiani che hanno avviato una startup che si ripromette di facilitare l’ingresso anche nelle Forze dell’Ordine degli aspiranti lavoratori statali.

Entrare nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza o nella Polizia è più facile grazie a questa Startup

Tre giovani pugliesi, precisamente del foggiano, sono gli imprenditori che hanno avviato una startup che ha come fine il favorire l’ingresso nelle Forze dell’Ordine di chi aspira a farlo. Sono Riccardo Tribuzio, Michele Malamisura e Antonio Cavaliere i tre giovani imprenditori che hanno creato la Startup “HDEMIE”. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, che offre corsi digitali da usare per prepararsi al meglio ai concorsi per entrare nelle Forze di Sicurezza italiane, sia delle Forze Armate che delle Forze dell’Ordine.

Questo progetto dei tre giovani pugliesi è entrato anche in un network della famosa Università Bocconi di Milano. Si chiama batch 7 e promette fondi e supporto di tecnici ed esperti, per potenziare il progetto. L’importanza di quello che la Bocconi mette a disposizione con questo autentico acceleratore delle idee imprenditoriali ha consentito, come si legge su diversi siti che hanno dato risalto all’iniziativa dei tre imprenditori, ha portato ad agevolare l’avvio di ben 37 startup prima di questa.

HDEMIE, e entrare nelle Forze di Sicurezza diventa maggiormente possibile

Sul sito della Startup si trovano tutte le istruzioni comprese una esaustiva demo. E si legge a chiare lettere che si tratta del “miglior corso per entrare nelle Forze Armate e di Polizia”. Il pacchetto del corso è completo a 360 gradi, con lezioni dal vivo settimanali e lezioni on demand. Il servizio offre anche un tutor dedicato al candidato, con docenti specializzati che provengono dalle Forze dell’Ordine. Inoltre, materiale didattico da scaricare nonché quiz e test da svolgere tramite un simulatore. L’iniziativa dei giovani imprenditori è all’avanguardia, con lezioni in serie come se fosse un’autentica serie TV. Grazie ad HDEMIE, entrare nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza o nella Polizia potrebbe essere più facile. Infatti viene promesso un maggior tasso di successo per i candidati.