Elodie mette all’asta il suo look Off-White per una giusta causa: costi degli interventi per combattere le cardiopatie infantili

È una delle cantanti più ascoltate, richieste e amate del momento, Elodie Patrizi, protagonista a Sanremo ma anche in questa estate ricca di hit e di novità. Il suo impegno sul sociale è meno reclamizzato, eppure la cantante appena può trova il modo di dare una mano. Ecco una storia che pochi conoscono.

È stato messo all’asta un anno fa il total look Off-White di Elodie indossato in occasione del suo concerto al Circolo Magnolia di Milano. Era il 26 giugno 2022 e durante il concerto Elodie si è esibita con un crop top taglia M e dei leggings a vita alta taglia S con una stampa tie dye di colore turchese. Si tratta di un look che lo scorso anno ha caratterizzato diverse performance e che dopo il concerto è stato messo all’asta.

Il ricavato è stato devoluto per sostenere il progetto della GSD Foundation per migliorare le cure riguardanti le cardiopatie congenite infantili. Le cardiopatie colpiscono 8 bambini su 1.000 e spesso richiedono interventi nei primi giorni di vita. La tecnologia 3D è costosa ma permette di avere stampe perfette dei piccoli cuori dei bambini facilitando le simulazioni degli interventi. Fare in modo che le operazioni siano più precise possibili abbassa i rischi e aumenta la qualità della preparazione.

Un problema serio dalla nascita

Elodie mette all’asta il suo look e le risposte arrivano subito. L’asta è stata chiusa con un ricavato di 450 euro dopo 4 puntate, il vincitore è rimasto anonimo. Tutto può aiutare a raggiungere un obiettivo così importante. Comprese le donazioni che decidiamo di fare quando ci accorgiamo che il nostro contributo è assolutamente decisivo.

Per migliorare le cure infantili sono necessarie diverse professionalità che agiscano insieme. Il policlinico San Donato sta creando una banca dati basata su piccoli modelli che potranno essere molto utili in futuro. Fare passi avanti nella ricerca in questo campo così specifico permetterà di effettuare un numero minore di interventi sullo stesso paziente creando meno traumi possibili vista l’età così delicata.

Elodie mette all’asta il suo look, le donazioni fanno la differenza

In media queste operazioni costano sui 18.000 euro. Diverse associazioni si impegnano per cercare di coprire il costo degli interventi soprattutto quando si tratta di famiglie che hanno un basso reddito. Quando si tratta di un bambino che arriva da un Paese straniero ci sono anche i costi dello spostamento da considerare. Si aggiungono alla degenza, agli esami diagnostici, all’intervento chirurgico e ai trattamenti post operatori. Ma anche all’accoglienza dei famigliari presso le strutture esterne che si trovano vicine agli ospedali.

L’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è una Onlus che esiste dal 1993 e cerca di dare speranza ai bambini che soffrono per le cardiopatie congenite. L’Associazione ha effettuato negli anni 475 missioni e promosso 4.317 interventi. Finanzia più di 367 borse di studio e cerca di mettere in piedi centri di formazione presso le Università. Nel mese di febbraio si organizzano le giornate per la raccolta fondi per finanziare i casi più gravi. È possibile comunque fare donazione tutto l’anno. Il numero solidale è 45587, un modo semplice per fare la differenza. Come ha fatto Elodie mettendo all’asta il suo body.