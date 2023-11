Ecco quando saranno il Black Friday e il Cyber Monday del 2023. Segnali sull’agenda perché manca poco e potrai fare i regali di Natale a prezzi scontatissimi

Come ogni anno, le persone stanno già pensando ai regali di Natale da fare. Anche se occorre fare i conti con uno stipendio e una pensione che non variano. Per fortuna, come da tradizione, sta per arrivare il Black Friday che permetterà di comprare tanti oggetti a prezzi super scontati. Ecco quando sarà.

Avete già preparato la lista dei regali da fare per il Natale 2023? Siamo al 20 di novembre e tra esattamente 5 lunedì sarà il 25 dicembre. Tanti si riducono all’ultimo per fare i regali, spendendo di più e dovendosi accontentare di quello che rimane.

In realtà, basterebbe organizzarsi per tempo, mettendo giù una lista. Prima di tutto, bisogna stabilire un budget; poi occorre un fare l’elenco delle persone alle quali fare i regali. Infine, mettere, di fianco al nome, l’oggetto che si vorrebbe donare con una stima dei costi. A questo punto, bisogna vedere se la somma dei presunti costi sfori o meno il budget. Di solito, sì ed ecco che iniziano delle cancellazioni dall’elenco o dei piani B di alcuni regali, optando per i meno costosi.

Ecco quando saranno il Black Friday e il Cyber Monday del 2023. Grazie a queste particolari giornate, potremmo rispettare la lista regali

In realtà, esiste un piano C che potrebbe mettere tutti d’accordo, senza ricorrere a epurazioni sempre spiacevoli. Ed è il Black Friday che, ogni anno, arriva puntuale per offrire tanti prodotti a prezzi ridotti, ma solo per un breve periodo di tempo.

Ebbene, il giorno da segnarsi in agenda è il 24 novembre. Questo venerdì, infatti, sarà il Black Friday 2023 e, di conseguenza, il Cyber Monday cadrà lunedì 27 novembre. In realtà, non è proprio così e spieghiamo il perché.

Non solo il 24 e 27 novembre, ma ecco anche quando possiamo risparmiare con gli sconti

Insomma, dopo aver detto ecco quando saranno il Black Friday e il Cyber Monday, va specificata una cosa. Infatti, quelli sono i giorni culminanti di un periodo più lungo. Infatti, già ora, andando sui siti online si possono vedere delle sezioni Black Friday con prezzi già scontati. Diciamo che il 24 novembre è quello apicale, nel quale tutti i negozianti, anche quelli fisici, fanno trovare più offerte scontate.

E anche il lunedì 27 novembre, dedicato ai beni elettronici, è solo il culmine di un periodo, già iniziato, nel quale si possono acquistare molti bene. A prezzi super scontati. In pratica, è dalla mezzanotte dello scorso 17 novembre che siamo partiti con il Black Friday. Insomma, va bene far quadrare il bilancio con il trucco dei ragionieri, ma per Natale, già oggi, è Black Friday e Cyber Monday.