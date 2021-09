Se pensiamo alla birra pensiamo subito alla convivialità. La birra è gruppo, amici, pizza e panino. Si può bere ad un aperitivo o dopo una lunga giornata di lavoro. Ma la birra è anche un validissimo aiuto in cucina. Ottima per delle marinature particolari, per fare delle pastelle per i fritti dal sapore profondo o anche per aromatizzare pasta e risotti. Inoltre, è particolarmente apprezzata come abbinamento per carni bianche e rosse. Ma è la birra artigianale ad essere diventata negli anni sempre più apprezzata e diffusa, fino ad acquisire il prestigio che hanno i ben più quotati vini. In Italia esistono tantissime realtà locali di birrifici che producono la propria birra artigianale, con mastri birrai che sperimentano sapori e aromi.

Qualche giorno fa si è conclusa la XVI edizione di Cibus Parma. Un autorevole concorso in fatto di birre artigianali, organizzato ogni anno da Unionbirrai. Un evento di 4 giorni che si svolge alle Fiere di Parma e in cui hanno gareggiato ben 207 birrifici per 45 diverse categorie. Le birre artigianali portate al concorso erano ben 1599 che sono state giudicate da 60 giudici. Ma ecco qual è la miglior birra dell’anno secondo questo prestigioso concorso italiano. Nonostante la pandemia, questo concorso ha potuto registrare presenze e numeri importanti, a dimostrazione dell’alta qualità delle produzioni italiane in questo settore. Le premiazioni sono avvenute il primo giorno, mentre nei giorni successivi si sono svolti numerosi approfondimenti sul tema.

Ecco qual è la miglior birra dell’anno secondo questo prestigioso concorso italiano

Il premio “Birrificio dell’anno 2021” è andato a MC77, birrificio nelle Marche che ha ottenuto due primi posti e un secondo posto in 3 diverse categorie. Le birre premiate al primo posto sono state la Breaking Hops – Double IPA e la San Lorenzo – Blanche, mentre quella che ha ottenuto il secondo posto è stata la Zerbster Bitterbier.

Ma non è finita qui. La regione che ha ottenuto più riconoscimenti portandosi a casa ben 25 premi è stata la Lombardia. Subito dopo arriva il Veneto, con 14 birre premiate mentre Piemonte ed Emilia Romagna si aggiudicano 13 premi ciascuna. Anche Toscana e Marche hanno ottenuto grandi riconoscimenti, con 12 premi a testa.

Dal 3 al 5 settembre sarà possibile degustare molte delle birre in concorso per le strade di Parma, al Cibus Off Village. In questa occasione si potranno assaggiare ben 40 birre diverse nel Borgo delle Cucine. L’evento sarà previsto per venerdì 3 settembre dalle ore 18:00 e sabato 4 e domenica 5 per tutto il giorno a partire dalle ore 10:00.

