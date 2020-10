È davvero una soddisfazione rientrare a casa e sapere che sulla porta c’è già un lui o una lei ad aspettarci. Felici, impazienti e con la gioia negli occhi, i nostri piccoli o grandi amici a quattro zampe ci fanno sentire veramente amati ed apprezzati. E quindi, perché resistere a quei musetti buffi che non vedono l’ora di essere accarezzati? Eppure, secondo gli esperti, mostrarci troppo felici di rivederli non fa bene ai nostri animali d’affezione. Cerchiamo di capirne le ragioni attraverso il pensiero degli esperti.

Ecco perché non dovresti fare “le feste” al tuo cane quando rientri a casa secondo gli esperti

Per gli esperti è da sottolineare che non sempre l’agitarsi del cane è un sintomo di felicità e contentezza. Dunque, il vostro Fido potrebbe voler trasmettere in quel momento, invece, un forte disagio. Abbaiare e scuotersi velocemente, infatti, potrebbe essere una conseguenza di una situazione di stress emotivo in cui il cane si è sentito abbandonato. Il vostro apparire magicamente sull’uscio di casa provoca un senso di felicità spropositato causato dal timore di non vedervi più.

Cosa bisogna fare secondo gli esperti

Il padrone, secondo gli esperti, contribuisce ad alimentare nel cane il senso di inquietudine. In che modo? Accarezzando il cane subito dopo il rientro a casa trasmettiamo all’animale l’idea che ha fatto bene a preoccuparsi di essere stato abbandonato. Strano vero? Eppure questa teoria sembrerebbe molto accreditata tra gli specialisti del comportamento canino.

Consigli

L’atteggiamento giusto, invece, dovrebbe essere quello di rientrare tranquillamente a casa, aspettare che il cane si calmi da solo e dopo dedicarsi a lui. In questo modo, secondo gli esperti, il cane si abituerà con pazienza ad aspettarvi dopo il lavoro o dopo un’uscita.

