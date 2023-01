Ecco perché l’albero di Natale non va tolto il 6 gennaio secondo questa antica tradizione

Il giorno della Befana viene indicato come la giornata da dedicare agli addobbi natalizi. La vecchina dunque porta via le feste ed anche tutti i suoi simboli.

Ma non tutti la pensano così! Potresti anche sbagliare scegliendo il 6 gennaio come giorno adatto a smontare l’albero di Natale. Esiste infatti una tradizione meno conosciuta che si basa sulla Purificazione di Maria dopo la nascita di Gesù. Ma in che data potresti togliere albero e presepe?

Ecco perché l’albero di Natale potrebbe addobbare casa per un mese in più

Secondo la tradizione ebraica chi partoriva un figlio maschio era considerata “impura” nei 40 giorni successivi alla nascita. È in base a questa consuetudine che il 2 febbraio rappresenta il giorno di Purificazione di Maria. Sarebbe proprio questo il termine ultimo per smontare tutti gli addobbi natalizi.

Quindi niente fretta. Goditi gli ultimi giorni di festa senza avere il peso di svuotare la casa dei simboli che ci hanno rallegrato il Natale. Il 2 febbraio è anche il giorno della Candelora che per la religione coincide con la presentazione di Gesù al Tempio. È questa la data che porta via con sé tutte le feste, non il 6 gennaio come spesso si dice.

Prima o poi arriverà comunque il momento di riporre albero, palline, personaggi del presepe ed ogni altro addobbo. Vediamo insieme come conservare al meglio tutto ciò che ci servirà per il prossimo anno.

Come conservare gli addobbi di Natale tenendoli in ordine con poca fatica

Disfare gli arredi natalizi richiede tempo e pazienza. Ecco perché l’albero di Natale vorremmo tenerlo il più a lungo possibile.

Conservare tutto nel giusto ordine ti permetterà di ritrovare con facilità ciò che cerchi. Le palline possono essere rimesse nelle scatole originali. Se le hai buttate, puoi avvolgerle in carta di giornale o nell’ovatta e posizionarle in scatole di scarpe. Se le scatole sono conservate a vista puoi rivestirle con della carta regalo natalizia avanzata. In ogni caso scrivi esternamente il contenuto della scatola, così da non doverle aprire tutte e andare a colpo sicuro l’anno successivo.

L’albero di Natale artificiale deve essere riposto facendo attenzione a non piegare in malo modo i rami. Se restassero storti per lungo tempo, potrebbero mantenere la posizione sbagliata anche una volta riposizionati. Puoi conservarlo nella scatola originale o in una custodia in plastica.

Dove riporre le luci ed il presepe

Il luogo in cui conservi gli addobbi non dovrebbe essere umido. Nel caso ci fosse umidità potresti usare contenitori di plastica anziché di carta e tenerli staccati da pareti e pavimento. Sicuramente le luci dell’albero e del presepe devono essere riposte in luogo asciutto. Devi avvolgerle attorno a dei pezzi di cartone per evitare grovigli. Il presepe deve essere protetto con materiali da imballaggio, come ad esempio il pluriball. Puoi avvolgere le statuine nella carta di giornale e posizionarle nelle scatole, magari separandole con dei pezzetti di cartoncino. Ricordati di scrivere sulla scatola che si tratta di articoli fragili, così da evitare rotture.