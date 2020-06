Ci avviciniamo al periodo di ferie un pò diverse quest’anno per molti anzi per tanti. Ecco l’app che ti regala 500 euro per il Bonus vacanze. Vediamo di cosa si tratta.

Ci sono sempre più aspettative nei confronti della conversione in legge del decreto n. 34 del 19 maggio 2020. Mancano pochi giorni all’approvazione di numerosi emendamenti previsti a favore della ripartenza sociale. Ripartenza per alcuni e partenza (per le vacanze) per altri.

Il Decreto Rilancio introduce un bonus per aiutare le famiglie ad andare in vacanza sereni.

L’agevolazione arriverà fino a 500 euro ed è rivolta ai nuclei familiari che presentino un ‘Isee non superiore a 40mila Euro. Il Bonus è usufruibile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e si potrà spendere in varie strutture turistico-recettive.

Ecco l’app che ti regala 500 Euro per il Bonus vacanze

Le famiglie che vorranno usufruire delle agevolazioni per le vacanze dovranno scaricare un’applicazione disponibile sugli store di Apple e Google :L’ app IO

Questa applicazione risulta necessaria all’atto della prenotazione perchè consentirà di effettuare i controlli necessari per sapere se i nuclei familiari richiedenti hanno o meno diritto al Bonus.

Un’ ulteriore verifica verrà fatta dall’esercente al momento del pagamento.

Come funziona l’App?

Si potrà accedere all’app IO con la carta d’identità elettronica (disponibile su Android e presto anche su iOS) oppure con il sistema d’identità digitale ( Spid).

Una volta completata la registrazione l’utente sceglierà un Pin con cui accedere facilmente. Codice Pin o impronta digitale o riconoscimento biometrico, a seconda di quello che lo smartphone propone.

Quando l’utente sarà entrato nell’app dovrà accedere alla sezione Pagamenti per scegliere l’erogazione del bonus. Un Codice-Qr verrà generato dal sistema e permetterà alla famiglia di accedere al buono

Il Codice Qr è necessario al momento dell’arrivo nella struttura scelta e andrà subito mostrato all’albergatore.

Cliccando sulla funzione Condividi, al termine delle operazioni,l’applicazione crea una copia del Codice- Qr da inoltrare , anche come semplice immagine, ai membri della famiglia che non hanno accesso all’applicazione.

Le ultime cose da ricordare:

E’ bene appuntarsi che il Bonus vacanze sarà fruibile solo dal 1°luglio al 31 dicembre 2020 e sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso Codoce-Qr.

Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare e speso in un’unica soluzione nella struttura scelta.

L’importo massimo è fissato a 500 Euro, così suddiviso: l’80% utilizzabile direttamente come sconto e il 20% in forma di detrazione fiscale.

Con questi chiarimenti, siamo pronti a partire!