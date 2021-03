Un gran numero di italiani dispone di uno spazio esterno all’interno della propria casa. Alcuni hanno il terrazzo, mentre altri abitando al piano terra possiedono un giardino. In entrambi i casi, in questi luoghi è possibile crearsi un piccolo orto personale. D’altronde piantare semi presenta molti vantaggi. Dal disporre di alcuni frutti autonomamente a decorare con fiori e piante lo spazio esterno, i benefici sono diversi.

I possibili nemici

Quando decidiamo di piantare dei semi i possibili nemici che potremmo trovarci ad affrontare sono essenzialmente due. Innanzitutto le avversità atmosferiche, dunque sia il troppo freddo che il troppo caldo, ma anche vento e precipitazioni. In secondo luogo la fauna, dunque insetti, topi e, i più temuti, ovvero i volatili. Infatti quest’ultimi sono in grado di rovinarci una semina in poche mosse, e per questo è necessario trovare una soluzione per allontanarli. A questo proposito, ecco il segreto per liberarci finalmente degli uccelli che ci rovinano l’orto.

La naftalina

Anche in città sono tante le specie di uccelli a cui piace venire a cibarsi dei semi del nostro orto. Non solo, a suon di beccate solitamente rovinano le piante già cresciute, costringendoci in alcuni casi a ricominciare tutto da capo. Per evitare che ciò avvenga dobbiamo affidarci a delle tecniche che, grazie all’utilizzo di alcuni elementi, non facciano avvicinare i volantini. Andiamone a vedere una. Infatti ecco il segreto per liberarci finalmente degli uccelli che ci rovinano l’orto. Si tratta di un rimedio molto semplice ma che, allo stesso tempo, si rivela incredibilmente efficace.

Servirà solamente procurarsi della naftalina e posizionarla strategicamente in giardino, o sul balcone. Un consiglio è quello di metterla in delle bustine di tela ad esempio. L’odore di questo elemento infatti funge da repellente per i volatili, che di sicuro non proveranno più ad avvicinarsi all’orto. Parliamo inoltre di una tecnica che, nonostante funzioni, non implica ne lo stordimento ne tantomeno la morte di creature assolutamente innocenti.