Può capitare di avere dei periodi particolarmente sfortunati o di sentire che le cose non girano nel verso giusto.

La fortuna è cieca, sì, e la sua ruota gira in modo casuale, ma se non possiamo indirizzarla a nostro favore, almeno possiamo andarle incontro. Anche facendo una semplicissima attività che tutti amiamo fare: mangiare.

A cosa fare attenzione per scampare alla sfortuna

La sfortuna, purtroppo per noi, ci vede benissimo, e se vogliamo avere le stelle dalla nostra parte dobbiamo innanzitutto evitare ciò che la favorisce.

Ci sono cose quotidiane, a volte banali, a cui bisogna prestare attenzione. Ad esempio, il famoso gatto nero che ci attraversa la strada davanti, oppure passare sotto a una scala, rompere uno specchio o rovesciare il sale. Che ci si creda o meno, nel dubbio è meglio non rischiare.

Poi, fare attenzione a non attirarsi la sfortuna da soli, per esempio abbandonando questi oggetti e ricevendo una multa fino a 6.000 euro.

Prese queste precauzioni, ora ci si può dedicare ad aumentare la fortuna. Sarà difficile? No, basta essere amanti del cibo. Nello specifico, sono sufficienti due cibi comunissimi che si possono trovare nella cucina di ogni casa e che sono facilmente reperibili.

Ecco i cibi che tutti dovrebbero mangiare perché portano fortuna, soldi e ricchezza

Vediamo quali sono i cibi che dovremmo mangiare per migliorare la nostra fortuna.

In primis, le famose lenticchie, che per tradizione si mangiano con il cotechino al cenone di Capodanno. Non sono solo un legume ricco di proteine e ferro, ma sono anche delle valide alleate per la nostra fortuna.

Si dice che mangiandole a Capodanno aumentino la ricchezza nell’anno nuovo, ma questo portafortuna potrebbe valere sempre.

Sono tante le ricette con le lenticchie da preparare in ogni momento, come questa ricetta invernale sana ma gustosa per un pranzo con pochissime calorie.

Il secondo cibo fortunato è il peperoncino. Usato fin dall’antichità principalmente per allontanare il malocchio, era opinione comune che aumentasse la fertilità delle donne e l’entità delle coltivazioni. Anche adesso è considerato un portafortuna, per questo si appende fuori dalla porta e si mangia molto volentieri.

È davvero forte, quindi se non si è abituati è meglio assumerne piccole dosi. Inoltre, invece che mangiarlo da solo, si può aggiungere come condimento per alcuni piatti come la pasta aglio, olio e peperoncino. Ovviamente, facendo attenzione o evitandolo qualora, per motivi di salute, non lo si possa mangiare.

Questa bacca potrebbe portare veramente fortuna, basta assaporarla e crederci con convinzione. Non ci sarà più da preoccuparsi della sorte: ecco i cibi che tutti dovrebbero mangiare perché portano fortuna, soldi e ricchezza.

Approfondimento

“Sembrerà assurdo ma risparmieremo un mucchio di soldi con questa comune attività domestica”