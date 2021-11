Se il pranzo al sacco è diventato un peso, è il momento di scegliere la ricetta giusta. Che sia facile da preparare, ma soprattutto sana e gustosa anche se fredda o riscaldata al microonde.

Da portare al lavoro o in una gita fuori porta, ecco la ricetta perfetta per un pranzo al sacco finalmente saporito e nutriente, ma con pochissime calorie: zucca e lenticchie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Invece dei soliti piatti pronti ecco la ricetta invernale sana ma gustosa per un pranzo con pochissime calorie da portare al lavoro o in una gita fuori porta

Spesso, per un pranzo comodo da portare al lavoro o per una passeggiata domenicale, si ripiega sui piatti pronti o sui classici panini. Ma per chi non vuole rinunciare a un cibo sano e gustoso, ecco la ricetta di un primo piatto invernale a base di zucca e lenticchie.

Nonostante sia saporito, questo piatto è perfetto anche per chi fa una dieta povera di calorie. Inoltre, grazie alla zucca e alle lenticchie, facciamo un pieno di proteine, fibre, minerali e vitamine alleate del sistema immunitario.

Ecco gli ingredienti per 2-3 porzioni:

100 grammi di zucca già senza buccia;

120 grammi di lenticchie;

1 cipolla o scalogno;

1 costa di sedano;

Acqua;

1 dado vegetale.

Come preparare il primo piatto di zucca e lenticchie

Innanzitutto, tagliare la zucca a piccoli cubetti e conservare la buccia, ingrediente principale di quest’altra ricetta sfiziosa, colorata e sana da preparare in pochi minuti.

Quindi, tritare finemente la costa di sedano e la cipolla, oppure lo scalogno a piacere, e passarli in padella con un filo d’olio.

Mettere i cubetti di zucca nella padella e lasciarli cuocere per 5 minuti prima di unire anche le lenticchie.

Aggiungere l’acqua col dado fino a coprire zucca e lenticchie e regolare di sale. Cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti se le lenticchie sono già cotte o in lattina, altrimenti lasciare sul fuoco per circa un’ora.

Poco prima di terminare la cottura, insaporire a piacere con rosmarino e peperoncino.

Invece dei soliti piatti pronti ecco la ricetta invernale sana ma gustosa per un pranzo con pochissime calorie da portare al lavoro o in una gita fuori porta.

Un’alternativa più sostanziosa prevede l’aggiunta di 150 grammi di riso a inizio cottura. In questo caso, lasciar indorare il riso, da sfumare poi con del vino bianco, e dopo 5 minuti iniziare ad aggiungere il brodo.

Per una ricetta altrettanto calda e gustosa a base di riso perfetta per l’inverno, ecco la minestra di riso porri e patate facile da preparare e davvero economica.

Approfondimento

“Basta camomilla ecco le 3 tisane calde e salutari che potrebbero alleviare il mal di stomaco e favorire la digestione”