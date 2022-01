Il 2021 si è chiuso da poco. Arriva così il tempo delle indagini e delle conclusioni. Queste riguardano anche i bar ed i drink che vengono proposti e bevuti. A tal riguardo, infatti, abbiamo già parlato del fatto che la celebre rivista Drinks International ha eseguito un’indagine. Questa racchiude le novità, le mode e i trucchi per bere degli splendidi cocktail. Così, negli ultimi anni contatta una rappresentanza internazionale di specialisti, proprietari di bar prestigiosi e marchi.

La finalità è quella di comprendere come evolve il mercato. Dietro un drink bevuto infatti ci sono tanti marchi, tanti lavoratori e varie strategie di vendita da studiare. Non sempre i clienti sono totalmente consapevoli di queste dinamiche. Alle volte, addirittura, non si spiegano neppure la vera ragione del perché nei drink venga versato tanto ghiaccio. Ecco i 7 drink più bevuti al Mondo secondo un’indagine ed il primo parla italiano. All’interno della classifica non si considerano i long drink con due ingredienti come il Gin Tonic oppure il Rum e Cola.

Grandi classici

Dal settimo al secondo posto troviamo Paesi di aree e di culture molto diverse. L’Espresso Martini è al numero 7 ed è di gran moda nei Paesi di lingua anglosassone. Unisce il sapore del caffè al vigore della Vodka. Il posto numero 6 è occupato da una celebrità italiana, l’Aperol Spritz. La grande voglia di aperitivo con Prosecco evidentemente è una tradizione che si sta allargando a tanti Paesi oltre il nostro. Al posto numero 5 ecco il Daiquiri. È il drink a base di rum ad occupare la posizione più elevata. Ha una provenienza Caraibica ma è apprezzato ovunque.

Alla posizione numero 4 c’è il Margarita. L’ingrediente principale e caratterizzante è la Tequila, di chiara origine messicana.

Sullo scalino più basso del podio, poi, ecco il Dry Martini. Un grande classico a base di gin. Iconico, elegante e molto saporito. Bevuto spesso peraltro da James Bond. Il secondo in classifica è uno dei drink più antichi ed iconici. Secondo alcuni sarebbe nato addirittura nel 1833. Si tratta dell’Old Fashion. Per vari anni è stato al primo posto in questa speciale classifica. Molto bevuto negli Stati Uniti, rappresenta un’alternativa leggermente speziata e soft per bere il Whiskey liscio. È dolce e gradevolissimo.

Ecco i 7 drink più bevuti al Mondo secondo un’indagine ed il primo parla italiano

Eppure il primato di questa speciale classifica spetta ad un intramontabile classico italiano. Si tratta del Negroni, il celebre cocktail a base di bitter, Vermut e Gin. La sua storia si perde nella leggenda del Conte Camillo Negroni. Si dice che nella Firenze di inizio Novecento fosse solito godersi un Mi-To, il drink a base di bitter e di Vermut tipico del Nord Italia.

Ma dopo un viaggio in Inghilterra, il Conte Negroni sarebbe giunto a conoscenza del Gin. Tornato a casa, lo avrebbe fatto unire agli altri due ingredienti. Sancendo così la nascita di un mito. Evidentemente questa leggenda è ancora apprezzata nei bar di tutto il Mondo.