Carismatico, sicuro di sé, sfrontato ed egocentrico. È questo l’uomo del segno del leone. Ma non solo. È anche molto passionale, creativo e romantico. Ecco cosa c’è da sapere se il nostro uomo è del segno del leone.

Il Re Sole

Il segno del leone, le persone nate tra il 23 luglio ed il 22 agosto, è governato dal Sole. Ciò comporta un carattere molto focoso. È il segno dei contrasti molto forti: chi nasce sotto l’influenza del Sole sa essere generoso ed egocentrico, divertente ed arrogante, entusiasta e depresso. Un vero giro sulle montagne russe.

Il leone vuole vincere, sempre e a tutti i costi. Discutere con lui porta allo sfinimento, spesso gli si dà ragione per interrompere una discussione che potrebbe durare all’infinito. Così come il re della giungla, non molla la presa fino alla resa della sua preda.

Il pregio migliore è la sincerità: a costo di risultare scomodo o antipatico, lui dice sempre quello che pensa. Anche perché non accetta un parere diverso dal suo.

È uno dei segni più romantici e passionali, purché queste manifestazioni siano espresse nella propria sfera intima. Non riuscirebbe mai ad esprimere i suoi sentimenti in pubblico.

Se vogliamo conquistare un uomo del leone, dobbiamo farlo sentire al centro dell’universo. Soprattutto all’inizio della relazione, pretenderà un rapporto esclusivo, in cui non ci si può concedere momenti per sé stessi.

Quando ama, lo fa con tutto sé stesso, senza remore e senza inibizioni. Ma è un uomo che tende a stancarsi presto: bisogna, quindi, trovare sempre il modo di rinnovare il rapporto e renderlo sempre giovane.

