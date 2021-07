Il nostro uomo è lunatico, capriccioso, riservato ed impenetrabile? Probabilmente è del segno dello Scorpione. È considerato il segno più intenso e contraddittorio dello zodiaco, animato da una forte passione per tutti gli aspetti della vita. Non è per niente un segno semplice, ma una volta fatto breccia nel suo cuore, raramente riusciremo ad uscirne. Ecco cosa c’è da sapere se il nostro uomo è del segno dello Scorpione.

Il segno più passionale dello zodiaco

È il segno zodiacale di chi è nato tra il 23 ottobre ed il 22 novembre. Lo Scorpione è molto testardo e dotato di una grande volontà. Il carisma ed il fascino sono i suoi tratti dominanti. È un uomo dalle grandi passioni, sia in senso positivo che negativo. È attratto dal piacere e dal dolore, vive intensamente i momenti più felici ed un attimo dopo si crogiola nell’analizzare i suoi dolori e timori più profondi.

Anche nell’amore è così: ama follemente dando al partner tutto ciò che è in suo potere ed anche di più. Se deluso, però, con la stessa forza può essere vendicativo e velenoso. In questo senso, l’uomo scorpione è una sicurezza: se abbiamo la fortuna che ci ami, ci amerà davvero con tutto sé stesso, perché non è in grado di fingere sentimenti che non prova realmente. In virtù di ciò, l’uomo Scorpione è generalmente molto fedele.

Ecco cosa c’è da sapere se il nostro uomo è del segno dello Scorpione

Cosa deve fare una donna per conquistare il cuore di uno Scorpione? Deve farsi conquistare. Ebbene sì, è molto difficile fare breccia nel suo cuore, a meno che non sia lui a volerlo. Ama la conquista, vuole assolutamente vincere la preda che lui stesso si è prefissato.

Insomma, se abbiamo la fortuna di farci conquistare da un uomo Scorpione, non lasciamocelo scappare.