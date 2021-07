Esiste uno stretto legame tra l’allattamento e lo sviluppo psicologico di un neonato. Un neonato cresce attraverso l’assunzione del latte materno ma anche attraverso il legame esclusivo che si instaura con la propria madre. Legame che si è formato già anche durante la gestazione. Infatti, ecco cosa bisogna sapere perché un bambino cresca felice senza paura.

Una relazione

Allattare un bambino non è solo nutrire con il latte ma in quel momento profondi legami accadono tra madre e bambino. Molte mamme non conoscendo l’importanza di questi momenti lo considerano solo una pratica da sbrigare. In realtà c’è tutto un mondo dentro a questi momenti cosi speciali. Le esperienze che il bambino farà nei primi mesi di vita creeranno una base affettiva sicura per la sua crescita. L’immagine che avranno di loro stessi dipenderà in gran parte da questi momenti.

Evoluzione e crescita

Nella credenza più diffusa si dice che il neonato si attacchi al seno per fame. La vera ragione non è questa. Il bambino attaccandosi al seno cerca il momento perfetto, la simbiosi che aveva con la madre quando ancora si trovava nella sua pancia. Il seno è il luogo dove si rassicura e si protegge. Un neonato ha bisogno di tempo per rendersi conto del cambiamento di tale situazione. Ecco perché alcune notti insonni dietro ai consigli di pediatri all’antica potrebbero essere evitate. Se un bambino non dorme è probabile che abbia coliche gassose o che stia cercando un contatto con il seno per rassicurarsi.

La separazione

Nella vita capiterà di doverci separare mille volte da qualcosa. Sembra impossibile ma partono proprio da lì le basi che aiuteranno il futuro uomo o donna che sia a non soffrire troppo per cambiamenti e separazioni che inevitabilmente si dovranno fare.

Ecco cosa bisogna sapere perché un bambino cresca felice senza paura

Un consiglio è quello di dedicare all’allattamento tutta l’importanza che merita. Il bambino ha bisogno di esprimere attaccato al seno il suo linguaggio muto fatto di sguardi e di rassicurazione. E se piange la notte e siete stanche e arrabbiate sarà bello pensare che si sta faticando per formare una persona meravigliosa che non avrà paura nella vita.