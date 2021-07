La Turchia è una vera miniera di storia. Paesaggi stupendi che si alternano a strutture architettoniche di epoche lontane. Spiagge, canyon e città sotterranee. Una nazione di una bellezza unica e la sua capitale è sicuramente una meta da visitare. Stiamo parlando di Istanbul. Una città che è stata al centro della storia di antiche civiltà e che ancora conserva i suoi preziosi tesori. Vediamo cosa bisogna assolutamente visitare nella città che una volta era conosciuta come Bisanzio e Costantinopoli.

Appena arrivati a Istanbul bisogna cominciare da qui

Piazza Sultanahmet è il punto di partenza ideale per visitare questo melting pot di culture. Un favoloso esempio di come sia possibile unire insieme modernità e antichità. Qui si trovano alcuni dei monumenti ottomani più significativi. I resti dell’Ippodromo di Costantinopoli, ad esempio. Da qui è possibile visitare la famosa Moschea Blu, da cui prende il nome la piazza. Ma anche L’Hagia Sophia, una basilica convertita poi in moschea intorno al 1453 per volere di Maometto II.

Facciamoci rapire dal fascino intramontabile di questa meravigliosa città della Turchia

Un’altra delle cose più suggestive da fare è sicuramente camminare lungo le mura di Costantinopoli. Chiamate anche mura Teodosiane, sono una fortificazione militare risalente al periodo di fondazione della città. Gran parte delle torri e della struttura stessa sono ancora in ottime condizioni.

Bisogna assolutamente fare un salto al palazzo Topkapi, ex residenza dei sultani ottomani. Oggi parte della struttura è un museo che è possibile visitare. Ma non solo monumenti architettonici, Istanbul è famosissima per il suo Gran Bazar. Un enorme mercato che si dirama per piccole stradine in cui si trovano le varie bancarelle. Un posto suggestivo dove si può acquistare di tutto.

Per finire possiamo fare una visita alla statua del gatto celebrità di Istanbul. Tombili adorava rilassarsi stando appoggiato sul marciapiede. Era diventato una vera e propria attrazione turistica. Tant’è che ora che non c’è più è stata eretta una statua di bronzo. Una statua che lo ritrae nella sua posizione preferita.

Quindi, facciamoci rapire dal fascino intramontabile di questa meravigliosa città della Turchia. Non solo Istanbul, tutta la Turchia nasconde delle meraviglie da scoprire. A sole 3 ore dalla capitale vale la pena visitare il villaggio di Burj Al Babas Villa.

